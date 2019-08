von SK

Seit wenigen Monaten ist bekannt, dass es ein neues Musical aus der Feder von Jochen Frank Schmidt geben wird. Im Herbst 2020 wird das Musical „Tommy Tailors Traumfabrik„ im Gloria-Theater Bad Säckingen Premiere feiern. Nun haben die Musical-Macher vom Hochhrein ein weiteres Produktionsdetail bekannt gegeben: Erstmalig wollen sie das Genre „Musical“ mit einem anderen Showgenre, der Großillusion, verweben.

Die Idee dazu hatte Schmidt schon lange, aber ihm sei auch klar gewesen, ohne einen professionellen Magier kann man diese Idee nicht umsetzen, so der Musicalmacher. Als Thomas Fröschle alias Topas dann 2015 auf einer seiner Tourneen auch im Gloria-Theater Halt machte, habe sich alles wie durch Zauberhand zusammengefügt. „Zu der Zeit schrieb ich bereits am Stoff für Tommy Tailors Traumfabrik. Thomas ist ebenfalls ein Musicalfan. Als ich ihm von der Vision erzählte, ein Fantasy-Musical mit aufwendigen Specialeffects zu kreieren, war er begeistert,“ erinnert sich Schmidt an die Anfänge der Zusammenarbeit mit Fröschle.

Unterstützung vom Weltmeister der Zauberkunst

Thomas Fröschle ist zweifacher Weltmeister der Zauberkunst. Als Topas feiert er seit über zwei Jahrzehnten weltweit Erfolge. Seine virtuose Fingerfertigkeit, neuartige Effekte und großen Illusionen begeistern das Publikum. Nun entwickelt er als zaubertechnischer Berater aufwendige Spezialeffekte für die fantastische Welt "Immerwo" in der das Traumfabrik-Musical spielt.

Weitere Unterstützung erhalten die Musical-Macher, die zuletzt mit dem Musical Happy Landing einen Erfolg feierten, von Andreas Meinhardt. Er ist Illusion-Designer, Zauberkünstler und entwickelt magische Momente für Zauberkünstlerkollegen wie die "Ehrlich Brothers" Theater und TV sowie zuletzt für die Musicalproduktion “Ghost“ des Musicalgiganten Stage Entertainment.

„Dabei wird Tommy Tailors Traumfabrik keine Zaubershow werden“, so Produzent Alexander Dieterle, „die Illusionen werden das Stück unterstützen und sollen unsere Gäste zum Träumen anregen.“ Eine weitere Herausforderung für die beiden Magier sind die Größenunterschiede. „In Immerwo herrscht eine wahnsinnige Artenvielfalt. Neben übergroßen fliegenden Drachen begleiten wir normal große Menschen wie zum Beispiel Tommy Tailor aber auch winzige Traumfeen bei der Rettung dieser wunderbaren Welt.“ Und um diese Wesen gemeinsam auf einer Bühne zeigen zu können, muss tief in die magische Trickkiste gegriffen werden.