von Susanne Kanele

„Rhein ins Vergnügen“ heißt es wieder am morgigen Samstag, 10. August. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) Sektion Fricktal laden zum 34. Zweibrückenschwimmen ein. Die Veranstaltung findet allerdings nur bei gutem Wetter statt.

Das Zweibrückenschwimmen startet wie gewohnt in Mumpf, wo die Teilnehmer sich auch anmelden können. Von Mumpf aus werden die Teilnehmer mit dem Boot nach Bad Säckingen gefahren und schwimmen anschließend in Gruppen in Begleitung von Rettungsbooten nach Mumpf zurück. Dabei beginnt die Schwimmstrecke unterhalb des Kraftwerks Bad Säckingen.

Der Start kostet 15 Franken

Die Strecke beim Zweibrückenschwimmen beträgt gute 3,5 Kilometer und wird in etwa einer halben Stunde zurückgelegt. Mitschwimmen können Kinder ab dem Alter von zehn Jahren, wobei Kinder zwischen zehn und 14 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen starten dürfen. Erwachsene zahlen für den Start 15 Franken, Kinder bis 15 Jahren zahlen zehn Franken. Geöffnet ist die Kasse in Mumpf von 10 bis 14.30 Uhr. Das erste Transportboot fährt um 10.30 Uhr.

Das mittlerweile seit mehr als 30 Jahren bestehende Zweibrückenschwimmen erfreut sich großer Beliebtheit. Beim 30-jährigen Bestehen 2015 stürzten sich mehr als 400 Teilnehmer in die Fluten des Rheins. Auch dieses Jahr rechnen die Veranstalter mit rund 400 Teilnehmern. Insgesamt sind bis zu 30 Helfer von DLRG, SLRG, THW und Feuerwehr bei der Veranstaltung vor Ort. Die Sicherheit der Schwimmer wird durch Rettungsboote gewährleistet, die man sonst beim freien Schwimmen im Rhein nicht hat. Viele Teilnehmer, die sich sonst nicht in den Rhein trauen würden, wagen im Rahmen der Veranstaltung den Sprung in den Rhein. Im Anschluss findet am Rheinufer in Stein ein Fischessen statt.

Hochwasser gefährdet Veranstaltung

In den ersten Jahren führte die Strecke von Bad Säckingen bis Wallbach und war ungefähr vier Kilometer lang. In den vergangenen Jahren musste die Veranstaltung immer wieder wegen Hochwasser abgesagt werden. Das droht in diesem Jahr laut Veranstalter nicht. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie über verschiedene Anfahrts- und Parkmöglichkeiten am Zweibrückenschwimmen gibt es im Internet (https://events.am-hochrhein.com/2bs/).