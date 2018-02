Bad Säckingen Das bietet das Jahresprogramm des Schwarzwaldvereins

Wanderungen in die Heimat und in die Ferne bietet das Jahresprogramm des Schwarzwaldvereins Bad Säckingen. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs für Wanderungen wird erstmals angeboten.

Bad Säckingen – Das neue Jahresprogramm des Schwarzwaldvereins Bad Säckingen lädt ein zu gemeinsamen Wanderungen in der Heimat und in der Ferne. Laut einer Mitteilung des Vereins werden Wanderungen und Unternehmungen mit den unterschiedlichsten Aspekten, manchmal sportlich anspruchsvoll, ein anderes Mal heimat- und kulturgeschichtlich oder naturkundlich geprägt, angeboten. Die Wanderungen führen unter anderem über das Zwetschge-Wegli zur Freilichtgalerie, zu Golf und Natur, zum Eierspringen in Eichen, zeigen Energie im Wandel der Zeit oder setzen einen Fuß nach Deutschland und einen Fuß in die Schweiz. Das Programm biete laut Schwarzwaldverein "jedem eine interessante Auswahl".

Eine besondere Herausforderung wird laut Verein die Wanderwoche auf dem neuen Albsteig und dem neuen Wolfssteig mit Tagestouren von 20 Kilometern und mehr. Am Tag des Wanderns, 14. Mai, in diesem Jahr ein Montag, gibt es eine heimatkundliche Feierabendwanderung. Auf den Glarner Freiberg führt die Alpenwanderung. Das „Blühende Barock in Ludwigsburg“ ist Ziel des Vereinsausflugs im September. Beim 118. Deutschen Wandertag im Land des Hermanns wird eine Gruppe dabei sein und neu beim Winterwandertag im Fichtelgebirge.

Ein besonderes Angebot des Schwarzwaldvereins ist in diesem Jahr ein Erste-Hilfe-Kurs speziell für die bei Wanderungen vorkommenden Situationen und Verletzungen, um die Ersthelfer-Kenntnisse aufzufrischen. Die Senioren werden wieder jeden Donnerstag bei gemütlichen Wanderungen und geselliger Einkehr gemeinsam unterwegs sein. Bewährtes, wie der monatliche Stammtisch, die Schneeschuhwanderung und die Fotowanderung runden das Programm ab.

Gäste sind eingeladen, sich an den Aktivitäten und Naturerlebnissen zu beteiligen. Das Jahresprogramm liegt beim Tourismusbüro zum Abholen bereit. Es kann auch unter der Telefonnummer 07761/58 63 angefordert werden. Das Programm ist auch im Internet (www.schwarzwaldverein-bad-saeckingen.de) zu finden.