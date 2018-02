Bad Säckingen Das Musical für Zuhause: SÜDKURIER verlost zehn CDs mit Musik aus "Happy Landing"

Die Redaktion verlost zehn CDs mit Musik aus "Happy Landing". Das Stichwort zum Teilnehmen versteckt sich in SÜDKURIER-Newsletter.

Mit bereits jetzt schon über 16 000 verkauften Tickets seit der Premiere im vergangenen Oktober setzt das neue Gloria-Theater Musical „Happy Landing“ aus der Feder von Musicalkomponist Jochen Frank Schmidt die Erfolgsgeschichte der hauseigenen Produktionen fort.

Auch für diese Musicalproduktion gibt es eine CD, aufgenommen, abgemischt und gemastert von Alexander Dieterle in den Gloria-Theater Studios Bad Säckingen. Für das Design der CD haben sich die Produzenten Jochen Frank Schmidt und Alexander Dieterle eine Besonderheit einfallen lassen: Die CD hat das Aussehen einer Schallplatte in Miniaturform, zwar in CD-Größe, aber schwarz wie eine Vinyl-Schallplatte, mit deren typischen Rillung. Als besonderes Schmankerl steht auf der CD als „Plattenlabel“: gloria – in Anlehnung an das erfolgreiche, 1958 gegründete Schallplattenlabel „Ariola“. Auf den Schallplatten dieses Labels stand das Wort „ariola“ in Kleinbuchstaben, sowie das „gloria“ nun auf der einer Schallplatte nachempfundenen CD. Die sich ebenfalls auf der CD befindliche Zahl 45 stand für die Umdrehungszahl bei den Singleplatten. Die CD ist regulär für 15 Euro erhältlich.