von Renate Griesser

An einem heißen Sonntagabend heizten die Schüler der Weihermattschule im Schlosspark in Bad Säckingen den Zuhörern mit mitreißenden Rhythmen noch mehr ein. Begleitet wurden sie von einer Musikgruppe aus Keyboard, Gitarre, Schlagzeug und zwei Querflöten. Vor der Aufführung flitzte eine Maus mit rosa Ohren aus dem Gebüsch auf die Bühne, die Tiere stellten sich mit eigenen Liedern und Kostümierung gleich selbst vor. Das bunte Hühnerhaus auf Strohballen war das Reich der Hühner und Küken, erkennbar an dem weißen Eierschalenkopfschmuck. Die zwei Kühe im Kuhfellkleid brachte nichts aus der Ruhe, die Schweinchen mit ihren pinkfarbigen Boas tänzelten elegant über den Bauernhof.

Pia Schwenke erklärte die Beziehung des Musicals „Schwein gehabt“ zum Tafelladen, für den die Aufführung als Benefizkonzert Spenden erbringen sollte. Allen soll es demnach gut gehen mit Produkten des Bauernhofs. Dank Spenden wie dieser und dem Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter des seit 15 Jahren bestehenden Tafelladens Bad Säckingen der Caritas wird dreimal wöchentlich den weniger Begüterten ein günstiger Einkauf ermöglicht, wie Helmut Kaltenbach, Mitarbeiter des Tafelladens am Hotzenweg, erläuterte.

Schon mit den ersten Tönen verbreitete sich trotz der Hitze unbeschwerte Stimmung. Da hieß es „Sapperlot und Cha-Cha-Cha, Piggy, das Superschweinchen mit pinker Boa rockt: Ich bin die Supersau und stehle euch die Show, der Bauer hält zu mir mit Leckerbissen.“ Die Katze macht eine Kitekat-Kur, aber gäbe diese gerne für eine Maus her. Erstaunlich war es, wie die Kinder mit den langen Texten, dem Gesang und dem Tanzen spielend zurechtkamen. Das Einstudieren des Musicals von Gerhard Meyer und Gerhard Weiler brauchte ein Jahr Vorbereitung mit Freizeiteinsatz am Wochenende und in den Ferien, wie die Elternbeirats-Vorsitzende Christine Gebrande lobend vermerkte. Alle Kinder waren mit Begeisterung dabei.

Alles nimmt einen guten Ausgang, das Schwein Piggy entkommt dem Metzgermesser und der Bauer wechselt stattdessen zum Geschäftsmodell „Ferien auf dem Bauernhof“. Musikalisch erlebten die zahlreichen Zuhörer einen Ohrenschmaus, von Dur- zu Molltönen riss die Musik trotz der Hitze einfach mit. Perfekt inszeniert durch die Leiterinnen Karin Butz-Laule am Keyboard und Pia Schwenke als Dirigentin, nebst der Musikgruppe und der Jugendmusikschule-Klotzgruppe, geleitet von Eva Koch. Die drei Schweinchen spritzten mit poppigen Wasserflaschen, damit wurde die Hitze für das Publikum erträglich gemacht. Die Darbietung ließ die Spenden für den Tafelladen in die bereitgestellten Strohhüte fließen.