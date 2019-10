von Barbara Halder

Bedrohliche Herzrhythmusstörungen: Wie schütze ich mich vor dem plötzlichen Herztod? Unter diesem Thema starten in wenigen Tagen die bundesweit stattfindenden Herzwochen. Mehr als 1000 Veranstaltungen gibt es zu diesem Thema in ganz Deutschland. So auch in Wehr, am 5. November im Großen Saal der Stadthalle sowie am 7. November im Pavillion der Rehaklinik Bad Säckingen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Moderiert werden die Abende von Dr. Lutz Sinn und Dr. Daniel Schlittenhardt mit Unterstützung von Dr. Trudbert Layher und Dr. Manfred Gartner. Wie wichtig dieses Thema ist, belegen die Zahlen. Jedes Jahr erleiden in Deutschland 65000 Menschen einen plötzlichen Herztod, 60000 sterben daran. Somit ist das in Deutschland immer noch die größte Todesursache. Insgesamt ist die Sterblichkeit bei Herzerkrankungen gesunken, was sicherlich auch der High-Tech-Medizin zu verdanken ist.

Die Herzerkrankungen an sich haben aber an Häufigkeit in den vergangenen Jahren zugenommen. Die häufigste zu Grunde liegende Erkrankung beim plötzlichen Herztod ist die koronare Herzkrankheit, kurz KHK, genannt. Ihr liegen verschiedene Risikofaktoren zu Grunde und bei ihr zeigen sich auch Vorboten. Durch konsequente Aufklärung und nachhaltige Prävention kann die KHK und damit der plötzliche Herztod reduziert werden. Es gibt aber auch den unerwarteten plötzlichen Herztod. Hier kann eine Erstversorgung durch Zeugen lebensrettend sein.

Leben retten mit Herzdruckmassage

Wie wichtig eine richtig ausgeführte Herzdruckmassage ist, darauf weisen die beiden Ärzte Lutz Sinn und Trudbert Layher bei dem Pressegespräch hin. Es wird an den oben erwähnten Infoabenden für jeden Besucher die Möglichkeit geboten, sich in der richtigen Technik der Herzdruckmassage zu üben. In den skandinavischen Ländern gehört das Erlernen einer Herzdruckmassage sowie die Erste Hilfe normal zum Unterricht. Schüler bringen das Gelernte auch oft heim in die Familien, was sehr wichtig ist. In Deutschland fehlten bislang die politischen Vorgaben sowie das Interesse, so die Ärzte im Gespräch.

Präventive Untersuchungen wichtig

Auch in der Sportmedizin und da gerade im Hochleistungsbereich wäre es extrem wichtig, präventive Untersuchungen durchzuführen. Diese seien nicht teuer und so könnten Erkrankungen am Herzen rechtzeitig entdeckt werden. So benötige man für die Teilnahme am Marathon in London ein ärztliches Attest, in Berlin hingegen nicht. Gerade beim Fußball sei der Herzinfarkt nicht selten, und das nicht nur bei den Sportlern. Im Anschluss an die Vorträge gibt es noch viel Zeit für Diskussionen. Der Eintritt ist frei.