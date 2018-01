Bad Säckingen Das Ensemble Muss Hochrhein bezaubert die Zuhörer mit seinem A-cappella-Gesang

Das Ensemble Muss Hochrhein bietet ein vielseitiges Konzert in der evangelischen Stadtkirche mit Chanson und Madrigal aus 600 Jahren.

Eine Reise durch 600 Jahre Chanson und Madrigal hatte das Ensemble Muss Hochrhein den Konzertbesuchern in der evangelischen Stadtkirche versprochen, und was die Zuhörer in dem gut gefüllten Kirchenraum zu hören bekamen, war in der Tat ein lebendiges, variationsreiches Programm. Es reichte von der Renaissance bis in die Gegenwart und war glasklar gesungen – in gleich fünf Sprachen, von tschechisch über italienisch, französisch und englisch bis deutsch.

Die herausragende Spezialität des 20-köpfigen A-cappella-Chors unter der Leitung des aus Erzingen stammenden ausgebildeten Opernsängers und Musikschullehrers Markus Süß ist die souverän gestaltete, optimal durchhörbare Verflechtung der einzelnen Stimmgruppen. Das bewiesen die Chormitglieder – zumeist selbst Musikpädagogen und Erwachsene mit Gesangsausbildung – in Josquin Desprez’ mit purer Sangesfreude vorgetragenem Lob der Grille als Sänger „El grillo“ ebenso wie in dem ganz organisch legato ineinandergreifenden Stimmengeflecht von Hugo Distlers „Ein Stündlein wohl vor Tag“.

Daneben begeisterte das Ensemble Muss Hochrhein mit seinem großartigen Ausdrucksreichtum. Der Chor beherrscht das ausgelassene Jubilieren ebenso wie die abgrundtiefe Melancholie, etwa in dem Gegensatzpaar von Thomas Morleys tirilierendem „Sing we and Chant it“ auf der einen und Claudio Monteverdis berühmtem „Lasciatemi morire“ auf der anderen Seite. Janáeks samtweich klagende, von einer Kugel getroffene „Wildente“, angeführt von den Männerstimmen, verzauberte die Zuhörer ebenso wie eine Version des Beatlessongs „Blackbird“, in dem die hohen Frauenstimmen die Melodie übernahmen, während die übrigen Sänger sozusagen die Instrumentalbegleitung gaben.

Gleich mehrfach machten sich die Sänger mit gackernder Häme lustig über zum Hahnrei gemachte Mannsbilder, etwa in einem Stück des französischen Renaissancekomponisten Pierre Passereau. Beinahe andächtig und mit fein ausdifferenzierter Dynamik zelebrierten sie hingegen Heinrich Isaacs gefühlsintensiven Satz „Innsbruck, ich muss dich lassen“.

Auch bei den Zugaben bewies der Chor nochmals seine während des gesamten Konzertes sozusagen in mundgerechten Häppchen servierte Vielseitigkeit, mit einem 1530 entstandenen französischen Sauflied, dessen wiegendes Tempo gegen Ende immer mehr anzog, und mit einem zarten Gute-Nacht-Lied, das die begeisterten Zuhörer auf ihren Heimweg entließ.