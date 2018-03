Bad Säckingen-Harpolingen Das Doppelkonzert des Musikvereins Harpolingen ist ein erster Höhepunkt des Jubiläumsjahres

Der Musikverein Harpolingen spielt sein Jubiläumskonzert zum 125-jährigen Bestehen gemeinsam mit der Stadtmusik Bad Säckingen. Der Vorsitzende Benedikt Schmid erhält eine Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft.

Der Musikverein Harpolingen feiert sein 125-jähriges Bestehen und einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres fand am Sonntag in Form eines Doppelkonzerts mit der Stadtmusik Bad Säckingen statt. Zum großen Jubiläumskonzert wurde in den Gemeindesaal eingeladen. Dieser Einladung folgten mehr als 200 Gäste. Darunter waren neben den Ehrenmitgliedern auch Ehrengäste wie Ortsvorsteher Franz Martin Sauer, Bezirksdirigent Peter Frässle oder Bezirksvorsitzender Peter Matt.

Letzterer hatte an diesem Abend auch einen Auftrag. Dieser war, den Vorsitzenden Benedikt Schmid für 25 Jahre Verbandszugehörigkeit auszuzeichnen. Seit 2007 ist Benedikt Schmid bereits beim Musikverein Harpolingen und seit 2015 Vorsitzender der Truppe. Davor war er bei der Trachtenkapelle Mühlebach im Kinzigtal. „Er war nicht lange im Verein und hat gleich als Schriftführer und Kassierer Verantwortung übernommen, bis heute als erster Vorstand“, lobte seine Stellvertreterin Bettina Bächle ihn.

Eine weitere Ehrung, die Schmid und Bächle durchführten, ging an Hubert Bächle. Er wurde für 50 Jahre im Blasmusikverband geehrt und war bis 1992 aktiver Musiker. Vom Verband wird er im Oktober in Gurtweil ausgezeichnet. Neben dem Jubiläumskonzert wird es auch noch ein Jubiläumswochenende geben, das mit einem großen Programm von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juni auf dem Dorfplatz in Harpolingen stattfinden wird.

Ihren ersten Höhepunkt haben die Musiker mit Bravour gemeistert. Das zahlreiche Publikum war begeistert und forderte Zugaben. Durch das Programm der Harpolinger führten verschiedene Personen. Alle hatten eines gemeinsam: alle waren einmal Vorsitzender beim Musikverein Harpolingen. Dies waren Werner Rufle, Alois Bächle, Karl Gerspach, Peter Baumgartner, Stefan Malzacher und Benedikt Schmid. Unter der Leitung von Dirigent Ehrfried Bäumle spielten die 33 Musiker Lieder wie den Marsch „Hoch Heidecksburg“ von Rudolf Herzer, „Apollo 13“ von Otto M. Schwarz, „Balkanfieber“ von Ernest Majo oder auch „Torwards a new Horizon“ von Steven Reineke. Zu jedem Lied wurde eine kleine Geschichte erzählt, damit sich das Publikum in die Melodie einfühlen konnte.

Nach der Pause war das Gastorchester, die Stadtmusik Bad Säckingen, unter der Leitung von Musikdirektor Johannes Brenke an der Reihe. Flott und mit viel Temperament wurden Lieder wie „El Camino Real“ von Alfred Reed oder von Udo Jürgens „Das Beste“ gespielt und auch hier war das Publikum vollauf begeistert. Bei letzterem Lied begleitete Hanna Friedrich auf dem Keyboard. Ihr erstes Geschenk bekamen die Harpolinger zu ihrem Geburtstag von ihren Bad Säckinger Freunden überreicht: ein Päckchen mit neuen Noten. „Wir freuen uns schon, das neue Lied zu hören“, so der Vorsitzende der Stadtmusik Bad Säckingen, Niclas Glatzel. Als zweites Geschenk darf sich Schmid aus den Reihen der Stadtmusik helfende Hände für das große Jubiläumswochenende aussuchen.