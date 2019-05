von Christiane Pfeifer

Das Cristin Claas Trio bietet im Rahmen seines Konzertes den Besuchern die Möglichkeit, als Spontanchor mit auf der Bühne zu singen. Der Workshop wird von Christoph Reuter geleitet, die Proben finden am 10. Mai von 17 bis 19 Uhr im Kursaal statt. Gleich im Anschluss an die Proben um 19.30 Uhr beginnt das Konzert des Trios Back in Time. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe Kultur im Kursaal statt.

Das Cristin Claas Trio ist das dritte Mal in Bad Säckingen, die Idee mit dem Spontanchor ist laut Reuter vor einigen Jahren entstanden: „Wir wollten dem Chor und unserer Musik mehr Freiheit geben.“ Das Konzept wurde über die Jahre entwickelt und eigne sich wunderbar, um sie mit Chören zu erweitern. Reuter: „Wir nennen unsere Musik des Cristin Claas Trios Songpoesie, wobei Einflüsse aus dem Singer, Songwriter Bereich, Pop, Jazz und Weltmusik zu hören sind.“ Es wurden eigene Stücke entwickelt, die dem Chor mehr Freiheiten lassen, Reuter dazu: „Wir haben festgestellt, dass die Chöre viel lauter und freier singen, wenn sie nicht in die Noten schauen.“

Nach dem letztjährigen Workshop in Bad Säckingen am Scheffel-Gymnasium „Doppelstunde Musik“ unterhielt sich Christoph Reuter mit dem Chorleiter der Schule Volker Weidt. Auch Kulturreferentin Christine Stanzel ist vom Spontanchor ganz angetan und bezeichnet die Zusammenarbeit zwischen Kulturamt und Mitwirkenden als einmalig. „Es geht um die Freude am gemeinsamen Musizieren, ohne Noten, mit Sängern unterschiedlichen Alters und mit viel Spaß“, erklärt Reuter. Er möchte mit vielen Menschen zusammen Musik machen: „Chorerfahrene Sänger, als auch unter der Dusche-Künstler, alle sind willkommen.“ Reuter möchte mit diesem Projekt auch junge Leute für die Live-Musik begeistern.

Das Cristin Claas Trio ist seit 15 Jahren aktiv, rund 900 Konzerte hat das Trio gemeinsam gespielt. Reuter: „Wir sind immer auf der Suche nach Erneuerung und Erweiterung unserer Musik. Im Rahmen dieses Konzerts in Bad Säckingen erweitern wir unseren Triosound um den Chor“. Und Reuter macht keinen Hehl daraus: „Wir lieben es zu improvisieren und diese Freiheit können wir besonders gut mit dem Spontanchor ausleben. Einzelne Teile der Kompositionen erweitern oder verkürzen wir spontan.“

Workshop dauert zwei Stunden

Reuter selbst fungiert an diesem Abend als Chorleiter. Angst, dass sich so schnell kein Chor bilden lässt, hat Reuter nicht: „Die meisten, die zum ersten Mal im Chor singen, sind besonders offen und spontan.“ In dem zweistündigen Workshop wird mit Stilmittel wie Call & Response, Loops, also dem Wiederholen von kurzen ein- und mehrstimmigen Melodien oder einfachen Patterns agiert. „Alle Chor-Parts des Abends werden in dieser entspannten Atmosphäre während des Workshops in die Songs integriert und geprobt“, betont Reuter.

An dem Konzertabend selbst werden fünf bis sechs Stücke von dem Spontanchor begleitet. Reuter dazu: „Wir werden zunächst als Trio beginnen.“ Nach der Pause beginnt der Chor mit dem Trio. „In Triobesetzung beenden wir den Abend.“ Besonders an Bad Säckingen gefällt Reuter die wunderschöne Altstadt und den Rhein, der dem Ganzen die besondere Note gibt. Er sagte: „Ich verbinde mit Bad Säckingen auch ein paar sehr nette Menschen, die ich bei meinen letzten Besuchen kennenlernen durfte.“