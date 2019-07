Das 28. Badmatten-Spielefest, organisiert von den Handballern der DJK Bad Säckingen in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Säckingen, zog am vergangenen Wochenende wieder mehrere Tausend Besucher in den Badmattenpark in Bad Säckingen. Das bekannte Familienfest punktete erneut mit seiner Vielfalt: Tanzvorführungen, musikalische Unterhaltung, Vorführungen für Kinder wie das Kindertheater Theaterta oder Zauberer Pino, Spiele-Parcours sowie einen großen Flohmarkt. Dazu boten diverse Agenda-Gruppen Wissenswertes über Umwelt und Natur.

Agendagruppen vertreten die Natur

Insgesamt 18 Agenda-Gruppen, darunter Stadtgärtnerei, StadtOasen, Bund für Umwelt und Naturschutz oder Imkerverein waren vertreten und stellten ihre Arbeit vor. Beliebt unter den Agenda-Gruppen war unter anderem der Stand der Töpferei Schubert. An 16 verschiedenen Spielestationen gab es Spiel und Spaß für Kinder jeden Alters. Sie lernten etwa von Profis am „Kindergolfparcours“ des Golfclub, wie man einen Golfschläger richtig schwingt. Bei den Temperaturen am Samstag waren die Spielstationen von THW und Jugendfeuerwehr natürlich besonders beliebt: Die Abkühlung mit Wasser gab es bei diesen Geschicklichkeitsspielen gleich gratis dazu.

Das Progamm auf der Bühne des Badmattenfestes zog regelmäßig Scharen von Besuchern an. | Bild: Rank, Marion

Musik international

Auch musikalisch bot das Badmattenfest ordentlich was für Augen und Ohren. Nachdem Michael Koubik als Bürgermeisterstellvertreter am Samstagmorgen gemeinsam mit den DJK-Handballern das Fest offiziell eröffnet hatte, brachte die Trommlergruppe African Unitel traditionelles afrikanisches Flair auf die Badmattenbühne. Für Zuschauerandrang sorgte nachmittags nicht nur der Auftritt des Schulchors der Weihermattenschule Bad Säckingen unter der Leitung von Pia Schwenke, sondern auch die fetzigen Auftritte der Tanzschule Unicorn aus dem schweizerischen Münchwilen unter der Leitung von Jil Ullmann.

Ein eingeschworenes Team, das Organisationsteam der Handballer der DJK. | Bild: Rank, Marion

Dem Besucherandrang konnte auch ein kurzer, aber heftiger Regenschauer am Samstagmittag nichts anhaben. Spätestens am Abend war Jung und Alt wieder auf den Beinen. Während die Anna Lu Band den Abend musikalisch beschloss, setzten die 23 jungen, ganz in Schwarz gekleideten Artisten des Zirkus Papperlapapp mit ihrer eindrucksvollen Feuer-Lightshow und melodramatischer Musik, das i-Tüpfelchen auf einen gelungen ersten Tag sowie Abend.

Afrika im Badmattenpark mit der Trommlergruppe African United. | Bild: Rank, Marion

Höhepunkt des Festes am Sonntag vor allem das DJK-Minihandballturnier, aber auch Musiker Mario gefiel, ebenso die Tanzgruppen des Jugendhauses Bad Säckingen. Der Vorstand der Handballer, Wolfgang von Sperlund Jürgen Helfer, zeigten sich auch mit den Besucherzahlen des Wochenendes mehr als zufrieden.

Sie sind auf dem Badmattenfest schon so was wie „alte Hasen“: Der Grundschulchor der Weihermattenschule in Bad Säckingen bei ihrem Auftritt. Bild: Marion Rank | Bild: Rank, Marion