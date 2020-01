von Helmut Kohler

Den Hitzerekord des Vorjahres hat 2019 nicht ganz geschafft, war aber nah dran: 2018 war das wärmste Jahr seit Messbeginn im Jahr 1864. Aber auch das Jahr 2019 gehört zu den fünf wärmsten Jahren seit Messbeginn – kein Wunder bei 72 Sommertagen (ab 25 Grad und mehr) und 29 Hitzetagen (ab 30 Grad und mehr). Das letzte Jahr war im Schnitt 1,6 Grad zu warm, mit 880 Liter pro Quadratmeter zu trocken und mit knapp 2000 Sonnenscheinstunden zu sonnig.

Bild: Schönlein, Ute

Ins Bild passt der Sommer mit zwei ausgeprägten Hitzewellen und mit 37,6 Grad am 25. Juli. Nur ein Monat war im langjährigen Vergleich zu kühl: Ausgerechnet der Wonnemonat Mai war mit einem Temperaturdefizit von 1,9 Grad der kälteste Mai seit 1991. Die übrigen Monate lagen oberhalb der Norm.

Nach dem kältesten Mai seit 1991 erlebten wir in Bad Säckingen nach dem Juni des Rekord-Hitzejahres 2003 mit einem Temperaturüberschuss von 3,2 Grad den zweitwärmsten Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Kaltphasen werden auch in Bad Säckingen immer rarer. Der tiefste Wert des Jahres wurde am 25. Januar mit sehr bescheidenen –5,2 Grad gemessen, von Rekorden der Tiefsttemperaturen meilenweit entfernt. Auch im Dezember 2019 musste der Nikolaus wegen Schneemangels auf den Schlitten verzichten. Das letzte mal als Bad Säckingen ein Weihnachts-Bilderbuchwetter mit geschlossener Schneedecke, Dauerfrost, blauem Himmel und Sonnenschein hatte, das war im Jahr 2010.

Sonnenaufgang über dem Fricktal am 30. Dezember 2019. Das letzte Jahr hörte mit sonnigen Dezembertagen auf und hatte den höchsten Luftdruck des gesamten Jahres. | Bild: Helmut Kohler