von Susanne Schleinzer-Bilal

Zu 100 Tagessätzen à 30 Euro hat Richter Rupert Stork vom Amtsgericht Bad Säckingen einen 23-jährigen Angeklagten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Marlene Kümmerle, hatte für eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 30 Euro plädiert. Im Strafbefehl waren ursprünglich 7000 Euro veranschlagt worden. Tatvorwurf war der Besitz von Betäubungsmitteln.

Betäubungsmittel Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft. Mit einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren muss dagegen rechnen, wer Betäubungsmittel in nicht geringer Menge anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie ein- oder ausführt und dabei als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.

Der ursprüngliche Tatvorwurf, Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln, wurde nicht aufrechterhalten, da ein Zeuge, ein Schüler, der damals einen Joint im Wert von 10 Euro erworben hatte, den Angeklagten nun vor Gericht nicht als Verkäufer angeben konnte. 300 Portionen Marihuana (84,6 Gramm) hatte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung im Zimmer des 23-Jährigen gefunden. Aufgespürt hatten sie den Angeklagten, nachdem der Zeuge bei einer Kontrolle mit einem Joint erwischt worden war und den Angeklagten als Verkäufer genannt hatte.

Der 23-Jährige bestritt vehement den Tatvorwurf und erklärte, ein Freund habe die Drogen bei ihm gelassen. Er habe davon nichts gewusst, habe das auch später der Polizei erzählt. Wo der Freund jetzt sei, wisse er nicht. Der Schüler, der damals den Joint erworben hatte, gab an, der Angeklagte habe ihm den Joint nicht verkauft, das sei ein anderer Mann gewesen.

Eine Polizeikommissarin berichtete als Zeugin, der Schüler habe die Polizei damals auf die Spur des Angeklagten gebracht. In seinem Zimmer hätten sie überall verteilt Marihuana-Päckchen gefunden. Der Tatvorwurf habe sich teilweise bestätigt, erklärte Kümmerle. Die Aussagen des Angeklagten seien wenig überzeugend gewesen. Warum solle ein Freund so hohe Grammzahlen an Betäubungsmitteln bei dem Angeklagten gelassen haben, der dann nichts davon gewusst haben wolle? Sie sehe das als Schutzbehauptung.

Der Handel mit Betäubungsmitteln dagegen, habe dem 23-Jährigen nicht nachgewiesen werden können, der Schüler habe den Angeklagten nicht erkannt. „Angeklagt waren zwei Sachen, eine davon wurde bewiesen, die andere nicht“, bestätigte auch der vorsitzende Richter. Er gehe davon aus, dass die Betäubungsmittel dem Angeklagten gehörten, erklärte Stork. Es sei unwahrscheinlich, dass jemand so viele Betäubungsmittel zurücklasse, ohne Bescheid zu sagen. Zulasten des 23-Jährigen spreche die hohe Grammzahl an Marihuana, zu seinen Gunsten, dass er beruflich gut integriert sei.