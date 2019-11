Wo die vier Nordlichter auftreten, werden sie mit Lobeshymnen überschüttet. Man könnte sie auch die „Fantastischen Vier“ nennen, wenn dieser Name nicht schon vergeben wäre: LaLeLu. Eigentlich steht dieser Name für ein bekanntes Schlaflied. Doch in diesem Falle ist von der außergewöhnlichen Hamburger A-Cappella Formation LaLeLu die Rede, die mit ihrem aktuellen Programm „Die Schönen und das Biest“ im Gloria-Theater in Bad Säckingen das Publikum von ihren Stühlen riss und für begeisterten Applaus sorgte. Die Formation bot rund zwei Stunden Unterhaltung auf hohem Niveau: Astreiner A-Cappella-Gesang, Comedy und Musikkabarett zugleich. LaLeLu traten zum ersten Mal im Gloria-Theater auf. Von der ausgelösten Begeisterung zeigten sie sich selbst überrascht und versprachen deshalb ein Wiedersehen.

Urkomisch: Tobias Hanf, der berühmteste Bestatter aus Transsilvanien, wirbt für Sarg-Sharing, Mehrwegurnen und Mengenrabatt bei Beerdigungen. | Bild: Marion Rank

Mit Begrüßungsreden halten sich die gebürtige Finnin Sanna Nymann (Mezzosopran), Jan Melzer (Bariton, Tenor), Tobias Hanf (Bass, Tenor) sowie Frank Valet (Bariton) nicht lange auf, sondern swingen gleich los mit „LaLeLu“ in Hamburg. Keine Instrumente, nur vier großartige Stimmen, die etwa mit der „puren Raserei“ in „Der Kuss“ wunderbar zur Geltung kommen. Ihr Auftritt ist ein genialer Mix aus Gesang und Komik, Show und Parodie. Jan Melzer etwa amüsiert als Elvis Presley bei der digitalen Partnersuche. Aus „Love Me Tender“ wurde so einfach: „Love Me Tinder“.

Das begeisterte Publikum holt sich im Gloria-Theater in Bad Säckingen handsignierte CDs und bedankt sich für die großartige Show bei LaLeLu aus Hamburg. | Bild: Marion Rank

An Themen wie Beziehungsproblemen, Liebe und Sex kommt auch LaLeLu nicht vorbei, doch es wird anders angepackt: Der Humor hat Tiefgang, es ist Comedy mit Anspruch. Das Thema sexuelle Belästigung und die Kampagne „Me too“ greift LaLeLu auf seine Art und Weise auf. Mit der Version des Evergreens „That‘s Amore: „Du willst es doch auch. Der Mann ist ein Held, der sich greift, was gefällt.“ LaLeLu ist in den verschiedensten Stilrichtungen zu Hause, von Swing über Klassik und Oper bis hin zu Pop, kein Genre, das die Vier nicht brillant beherrschen. Und sie mischen sie gnadenlos: Zu einer frechen Ballermann-Oper in „Der Bierkönig.“ „Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich glaube, ich bin ein Döner“, singt Sanna Nymann. Das Publikum rastet aus bei dieser Nummer.

Urkomisch ist die Politikerpersiflage. | Bild: Marion Rank

Tobias Hanf begeistert nicht nur als Bestatter, sondern vor allem als Max Raabe und mit dem Liebesleben in der Tierwelt, er parodiert und imitiert Politiker wie Merkel, Trump, Stoiber und Trittin, fordert als Altkanzler Schröder „mehr Drag-Queens im Kohlebergbau“. Sanna Nyman gibt sich mal sexy, mal düster-dramatisch als Gothic-Engel mit wehenden Haaren, flankiert von ihren Kollegen in dunklen Kutten und glühenden roten Augen in „Achtsam“ und urteilt reichlich bissig in „Männer, Frauen und Ikea“: „Männer sind wie Möbelstücke von Ikea – sie halten nicht lange. Viel Auswahl, aber auch viel Schrott.“

Sängerin Sanna hat starke Konkurrenz in Form ihrer Bandkollegen. | Bild: Marion Rank

LaLeLu singt, tanzt und spielt sich in die Herzen der Zuschauer: Wunderschön das ghanaische Liebesgedicht, das einzige Mal, dass ein Instrument außer den eigenen Stimmen hinzukommt. Kein Wunder, dass das restlos begeisterte Publikum im Gloria-Theater LaLeLu nach dem Medley mit 24 Liebesliedern quer durch Pop, Rock und Schlager nicht ohne Weiteres von dannen ziehen lässt. Stehender Applaus und zwei Zugaben, darunter „Die Schönen und das Biest“, beenden einen brillanten Abend.