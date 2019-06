von Susanne Kanele

Das Brückenfest ist ein Fest der Vereine in Bad Säckingen und hat eine langjährige Tradition. Es wurde in den 70er Jahren vom damaligen Bürgermeister Günther Nufer als grenzüberschreitendes Fest gemeinsam mit der Schweizer Nachbargemeinde Stein ins Leben gerufen und und fand jährlich statt. Inzwischen sind die Organisatoren des Festes, die Stadtverwaltung Bad Säckingen und der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen, zu einem zweijährigen Rhythmus übergegangen. Und in diesem Jahr steht das Fest sogar ganz im Zeichen des Klimas.

Am Freitag, 28. Juni, ist es wieder soweit. Mit einem Fass Münsterwein eröffnet Bürgermeister Alexander Guhl um 18 Uhr auf dem Münsterplatz eine weitere Ausgabe des Festes, das bis Sonntag, 30. Juni, gefeiert wird. Die 16 teilnehmenden Vereine wollen mit einem vielfältigen Speiseangebot überraschen. Und diese Vielfalt spiegelt sich auch im Rahmenprogramm der drei Festtage wider. Musikalische Höhepunkte ist am Freitag die Band Sameday Records. Hinter der jungen Formation stehen Daniele Cuviello, Severin Ebner und Patrick Huber. Ihr Markenzeichen ist der Harmoniegesang.

Musik für jeden Geschmack

Am Samstag gastieren 7Sins mit Hits der 70er und 80er sowie aktuellen Songs auf der Bühne am Münsterplatz. Das Repertoire der fünf Vollblutmusiker umfasst Songs von Donna Summer, Tina Turner, Bruno Mars, Pink, Toto, Robbie Williams, Amy Winehouse und vielen mehr. Der Frühschoppen am Sonntagmorgen wartet traditionell mit Blasmusik auf. Für Kinder ist ein buntes Kinderprogramm mit Märchen und Geschichten von Grex Fabula, der Geschichten-Insel sowie eine Hüpfburg geplant.

Erstmals wird das Brückenfest in Zusammenarbeit mit der Organisation Plant-for-the-Planet klimaneutral gestellt. Klimaneutralität für Veranstaltungen bedeutet, dass alle Emissionen, die im Zusammenhang mit einer Veranstaltung nicht vorab vermieden oder reduziert werden können, durch gespendete Bäume kompensiert werden. Plant-for-the-Planet forstet jeden gespendeten Baum auf der Yucatán-Halbinsel auf stiftungseigenem Grund auf.

Klimaneutrales Event

Durch den engen Kontakt mit lokalen Akteuren und einer eigenen Niederlassung vor Ort ist sichergestellt, dass die Bäume fachgerecht gepflanzt und gepflegt werden. Im Gegenzug darf die Stadt Bad Säckingen das Stiftungslogo und den Zertifikatsstempel „Klimaneutrales Event“ nutzen.