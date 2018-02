Bad Säckingen Damit die Berufswahl leichter fällt: Das bietet der Bad Säckinger Berufsinformationstag

Der Berufsinformationstag der drei beruflichen Schulen in Bad Säckingen findet am 24. Februar auf dem Schulcampus in bad Säckingen statt. 78 Aussteller aus Bildung, Industrie und Handwerk präsentieren sich und ihr Angebot.

Bad Säckingen – Die Schule ist vorbei und was kommt dann? Als Wegweiser für den Beruf hat sich der Berufsinformationstag der beruflichen Schulen, Rudolf-Eberle-Schule, Hauswirtschafliche Schule und Gewerbeschule etabliert. Am Samstag, 24. Februar, laden die drei Schulen ein weiteres Mal auf den Campus ein und halten mit 78 Ausstellern jede Menge Informationen bereit. Auch Schweizer Firmen sind dabei.

Schulabgänger, die sich für eine der beruflichen Schulen interessieren, haben am Veranstaltungstag gleichzeitig die Möglichkeit, sich in dem dafür zur Verfügung gestellten PC-Raum der Rudolf-Eberle-Schule online anzumelden. Auch am folgenden Montagnachmittag von 13 bis 16 Uhr können sich die angehenden Schüler anmelden. Um eine umfängliche Beratung zu garantieren, steht den Interessenten das gesamte Kollegium aller Schularten für Fragen zur Verfügung. Auch die Duale Form der Ausbildung wird vorgestellt.

Neben den Schularten präsentieren sich in der Rudolf-Eberle-Schule die Übungsfirmen. Neu in der Hauswirtschaftlichen Schule ist die Sonderberufsschule in Zusammenarbeit mit der Bildungseinrichtung „Christiani“. Während in der Bildungseinrichtung die praktische Berufsausbildung stattfindet, besuchen die Lehrlinge in der Hauswirtschaftlichen Schule die Sonderberufsschule. „Um sich zu präsentieren, kümmern sich die Lehrlinge der Bildungseinrichtung um Häppchen und Getränke für die Besucher“, erklärt Carsten Schnell, Leiter der Hauswirtschaftlichen Schule. In der Gewerbeschule sind alle Werkstätten geöffnet. So bekommen die Besucher einen Einblick in die Bereiche Metall, Holz oder bei den Friseuren. „Informationen über die beruflichen Möglichkeiten gibt es während des Berufsinformationstags reichlich. Darum ist es wichtig, dass auch die Eltern mit dabei sind“, sagt Raphael Schopp, Leiter Gewerbeschule.

Die Veranstaltung

Beim Berufsinformationstag der Rudolf-Eberle-Schule, der Gewerbeschule und der Hauswirtschaftlichen Schule präsentieren sich heute von 9.30 bis16 Uhr 78 Aussteller aus den Bereichen Berufsbildende Schulen, Dienstleister, Handwerk, Innungen oder Einzelbetriebe auf dem Campus der Beruflichen Schulen.