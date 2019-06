von Michael Gottstein

Die Mitarbeiter des DRK-Ortsvereins Bad Säckingen haben im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Einsatzstunden geleistet – allerdings mit weniger Personal. Diese Diskrepanz veranlasste den Vorsitzenden Michael Merle, in der Hauptversammlung am Donnerstag für mehr ehrenamtliches Engagement zu werben. Mit Blick auf den Angriff auf einen Notfallsanitäter am Mittwoch forderte er von der Gesellschaft, derartige Vorfälle energisch zu verurteilen.

Bad Säckingen Attacke auf Sanitäter: Scheinbar hilfloser Mann verletzt Sanitäter in Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren

„Wenn wir so etwas zulassen, dann ist es um die Gesellschaft schlecht bestellt, und dann muss eines Tages in jedem Rettungswagen Security-Personal sitzen“, so Merle. Zufrieden zeigte er sich mit der finanziellen Unterstützung, die das DRK durch die Bürgerschaft genießt, und mit der Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Helfer, die allerdings eine Verstärkung vor allem durch jüngere Mitglieder gebrauchen könnten. „Mit einer Mitgliedschaft im DRK geht man eine verbindlichere Verpflichtung ein als anderswo – dafür hat man aber auch Vorteile, zum Beispiel, indem man weiß, was in Notfällen zu tun ist“, sagte der Vorsitzende.

Wehr Notfallversorgung in Wehr: 24-Stunden-Wache kommt ab Herbst Das könnte Sie auch interessieren

Wie Bereitschaftsleiter Michael Jänich berichtete, hatten die 23 Mitglieder im Bereitschaftsdienst bei zahlreichen Veranstaltungen insgesamt 1013 Stunden Sanitätsdienste geleistet, hinzu kamen zwölf Bereitschaftsabende für Weiterbildungen und Übungen. Insgesamt wurden 1427 Stunden geleistet, im Jahr 2017 waren es 1352.

Weitgefächertes Angebot

Die Leiterin der Sozialarbeit, Maria Merle, berichtete über das weitgefächerte Angebot, zu dessen Schwerpunkten die Übungen im Rahmen der Gesundheitsförderung zählten: Diese wurden von 110 Teilnehmern besucht, die Leitung oblag sechs Übungsleitern. Ein Seniorennachmittag und Kurse im Gedächtnistraining zählten ebenso zu den Angeboten wie die Kleiderkammer, „auf die zahlreiche Menschen angewiesen sind“, so Maria Merle. Eine der Grundaufgaben des DRK ist die Ausbildung der Bevölkerung in Erster Hilfe, die bereits im Kindesalter beginnen kann, weshalb Ausbilder entsprechende Projekte in Kindergärten und Schulen anboten. Und an drei Tagen waren 100 Helfer im Einsatz, um 459 Blutspender zu betreuen.

Wirtschaftsplan 2019

Der von Schatzmeister Dietmar Klingele vorgestellte Wirtschaftsplan 2019 wurde einstimmig gebilligt. Weil das DRK-Heim nun zur Hälfte dem Kreisverband gehört, fallen weniger Sachkosten, aber auch weniger Mieteinnahmen an. Einstimmig entschied die Versammlung, dass aktive Mitglieder auch künftig vom Beitrag befreit sein sollen.

Ehrung für langjährige Mitglieder

Der stellvertretende Vorsitzende Andreas Kleinwechter durfte „den angenehmsten Punkt der Tagesordnung“ übernehmen, nämlich die Ehrung verdienter Persönlichkeiten. Rekordhalter ist Wolfgang Kick, der dem DRK seit 65 Jahren angehört. Roland Nobs kann auf die stattliche Zahl von 50 Mitgliedsjahren zurückblicken, gefolgt von Maria Merle mit 45 Jahren. Ute Dilger gehört dem DRK seit 30, Stefan Djedovic seit 25 Jahren an. Ihr 20. Jubiläum feiern Ines Walz, Angela Bäumle, Erika Eiche und Gabriele Forstmeyer. Weiterhin geehrt wurden Robert Schilly (15 Jahre) sowie Fabian Merle und Irmgard Thoma (je zehn). Maria Merle dankte Ute Dilger, die seit 30 Jahren als Übungsleiterin tätig ist. Der stellvertretende Bereitschaftsleiter Rudolf Ivanic stellte sein Amt zur Verfügung, zu seinem Nachfolger wurde Felix Hofstetter gewählt.