von Hans-Jürgen Sackmann

Dank 45 Jahre Bühnenerfahrung brachte der heftige Wolkenbruch am Samstagabend beim zweiten Open-Air-Konzert im Schlosspark in Bad Säckingen den Künstler Herb Kraus & seine Band „The Walkin‘ Shoes“ nicht aus dem Tritt. In einer zusätzlichen Pause wurde die elektrische Ausrüstung in den trockenen Teil der Konzertmuschel verschoben. Mit neuem wärmeren Western-Dress und unter großer Begeisterung des Publikums ging das Konzert mit dem Hit „Have You Every Seen The Rain“ von Creedence Clearwater Revival mit vollem Elan weiter.

Etwas Zusammenrücken: Nach dem Entfernen einiger Bänke konnte die Tanzgruppe des Country Western Club fester und froher unter dem Sonnensegel das Tanzbein schwingen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Verursacht durch die schlechten Wetterprognosen und die Pfingstferien konnte der Vorsitzende Andreas Seimert nur knapp die Hälfte Country- und Western Freunde zum zweiten Konzert im Schlosspark begrüßen. Bei anfänglich trockenem Wetter startete die Band Walking´Shoes fulminant mit dem Kult-Song „Achy Breaky Heart“ mitreißend und voller Spielfreude und versetzte die Country Fans ins Schwärmen. Die Band, alles professionelle Vollblutmusiker, zeigten viel Harmonie bei den Liedern von Johnny Cash „Jackson“ und Cuck Berry „Rock-‘n‘-Roll-Music“. Frontfrau Andrea überzeugte mit ihrer rockigen markanten Stimme und forderte immer wieder das Publikum mit Power zum Mitmachen auf.

Heftiger Wolkenbruch um kurz nach acht: Ganze Sturzbäche kamen vom Sonnensegel im Schlosspark herunter. Das tat der Stimmung keinen Abbruch. Mit großer Begeisterung ging das Konzert nach dem „Rückzug“ des Keyboards und der Beleuchtung in den trockenen Teil der Muschel weiter. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Bandleader Herb zelebrierte sein Können an der Gitarre, Mundharmonika und am Piano. Der Bassist Axel Becker war und ist der ruhende Pol. Zusammen mit dem Drummer Uli Schütz ergänzten sie das Klangspektrum der Band zum unvergesslichen Sound-Erlebnis und verbreiteten ein echtes Rock‘n‘Roll-Gefühl. Die Spielfreude sprang voll auf das Publikum über und es wurde mit Herzenslust und viel Freude mitgetanzt und mitklatscht.

Schlosspark unter Wasser: Das Geschäft des Lederwarenverkäufers war überschaubar. Er nahm es mit Gelassenheit. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man und manchmal regnet es. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Der Regen wurde zum Wolkenbruch. Der Gang zu den Verpflegungsständen wurde etwas mühsam. Die Aktiv- und Passivmitglieder des Country Western Clubs hatten dafür einen etwas ruhigen Abend. Das tat der Stimmung keinen Abbruch, doch kurz nach 20 Uhr musste eine Pause eingelegt werden. Die elektrischen Gerätschaften wurden in den trockenen Teil der Konzertmuschel verschoben.

Hochrhein Festival der Langsamkeit: Unsere Mitarbeiterin testete die Slow-Up-Strecke mit ihrem E-Bike Das könnte Sie auch interessieren

Mit einem etwas wärmeren Western-Dress ging es nach dem Wolkenbruch weiter. Mehr als vier Stunden verwöhnten Herb Kraus & seine Band „The Walkin‘ Shoes“ mit den größten Hits der Rock-Oldies Musikgeschichte vom Rock´n´Roll über den Beat zu den Kult-Klassikern der 70er Jahre. Am Schluss liefen sie zur Höchstform auf mit „Sweet Home Alabama“, „Highway to Hell“ und „I Can´t Get No Satisfaction“.

Bad Säckingen Ein Psychiater erklärt: Darum sind Betrüger so erfolgreich Das könnte Sie auch interessieren

Einer der letzten Songs war wieder ein Hit von Creedence Clearwater Revival, „Who´ll Stop The Rain“. Petrus hatte ein Einsehen und der harte Kern der Country- und Western Musik konnte den Nachhauseweg trockenen Fußes antreten. Doch zuvor gab es den krönenden Abschluss mit zwei Zugaben: „Bye Bye Baby Blue“ und „Wish you Were Here“.