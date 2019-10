von sk

Wenn er erscheint, haben Nörgler Sendepause – denn Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden. Und dieses lautet: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint – Schmerzen werden weggelacht. Schon ein einziger Besuch seines neuen Programms „Der Staats-Trainer“ ersetzt mehrere Jahre Therapie. Der in Essen geborene Komiker gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur Not mit einem gezielten Tritt in den Hintern. Es kann so einfach sein. Am Donnerstag, 31. Oktober, steht Appelt im Gloria-Theater in Bad Säckingen auf der Bühne.

Ein Ingo für alle

Bei seinem letzten Auftritt dort vergangenes Jahr war noch „Männer-Verbesserungs-Comedy“ angesagt. Nun aber kommt der gelernte Maschinenschlosser, der seit mehr 35 Jahren Kabarett betreibt, als der Ingo für ganz Deutschland, sozusagen als Volks-Ingo. Ein Ingo für alle – alle Überforderten und Unterbezahlten, alle Angestrengten und Ausgebeuteten.

Bad Säckingen Neue Saison am Gloria-Theater Bad Säckingen wartet zum 60-jährigen Bestehen mit einem Rekordprogramm auf Das könnte Sie auch interessieren

Er ist der Ingo für alle, die ohne Videotutorial nicht mal mehr eine Dose vorgekochte Nudeln aufkriegen, keine gerade Tapetenbahn an die Wand geklebt bekommen und deren Hunde zuhause längst das Kommando übernommen haben. Natürlich bekommen letztlich doch auch die ach so schwachen Männer aufs Dach, die über Wetter und Wirtschaftslage, über Kinder und Klima, über Fußball und Vatersein klagen – sowie die Damen, die sich über schwache Männer genauso beschweren wie über rücksichtslose Machos.

Unterhaltung garantiert

„Wenn Ingo Appelt zu uns kommt, ist beste Unterhaltung garantiert“, freut sich Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt. Erhältlich sind die Eintrittskarten zwischen 29 und 38 Euro direkt im Gloria-­Theater, online unter www.gloria-theater.de, übers Kartentelefon unter 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.