von Werner Probst

Wie sehr Claus Calmbach, früherer Hauptamtsleiter der Stadt Bad Säckingen, bei den Mitarbeitern der Stadt geschätzt war, wird sich auch am Mittwoch, 22. August, wieder zeigen, wenn er seinen 80. Geburtstag feiert. Auch noch viele Jahre nach seinem Eintritt in den Ruhestand kamen stets zahlreiche städtische Angestellte bei ihm vorbei, um ihm die Geburtstagsglückwünsche zu überbringen.

Neue Verwaltungsstruktur aufgebaut

Claus Calmbach ist Träger der goldenen Verdienstmedaille der Stadt Bad Säckingen. Als er 2002 vom damaligen Rathauschef Günther Nufer in den Ruhestand verabschiedet wurde, sagte dieser, dass Claus Calmbach in seiner Amtszeit weit mehr geleistet habe als seine Verwaltungstätigkeit. So habe man gemeinsam eine moderne Verwaltungsstruktur aufgebaut.

Rückblick mit Freude

Keinen Hehl daraus macht der 80-Jährige, dass er in jungen Jahren nie daran gedacht habe, einmal als Verwaltungsmann in Ruhestand zu gehen. Umso mehr komme aber bei ihm Freude auf, wenn er zurückblicke, wie sich die Stadt Bad Säckingen mit dem Kurwesen entwickelt habe. Allerdings sei für ihn die Krankenhausentwicklung geradezu eine traurige Angelegenheit. Die jetzige Situation sei ein herber Verlust für die Trompeterstadt.

Auch im Skiclub engagiert

Nicht nur in seinem Berufsleben war Claus Calmbach eine feste Größe, sondern auch im Vereinsleben. So gehört er schon mehr als sechs Jahrzehnte dem Bad Säckinger Skiclub an und ist schon mehr als 50 Jahre im Vorstand. Bereits 1987 wurde er zum Ehrenmitglied des Skiclubs ernannt. Vom Deutschen Skiverband erhielt er die Ehrenplakette, Auszeichnungen in Bronze und Silber und schließlich im Jahr 2002 den Ehrenbrief. Vor zwei Jahren trennte er sich von seinen Skiern.

Eigentlich technischer Beruf als Wunsch

Claus Calmbach kam in Sayda im Erzgebirge auf die Welt. Er besuchte die Höhere Handelsschule und kam im Jahr 1954 nach Bad Säckingen. Eigentlich wollte er einen technischen Beruf ergreifen, absolvierte aber dann bei der Stadt eine Verwaltungslehre. Seine berufliche Karriere führte steil nach oben. Er wurde Leiter des Personalamts und bereits 1977 Leiter des Hauptamts. 2002 ging Claus Calmbach als Oberamtsrat in den Ruhestand. Neben seiner beruflichen Tätigkeit war Calmbach auch Prokurist und eine Zeit lang Geschäftsführer in der damaligen Bad Säckinger Kurverwaltung, Tätigkeiten die er auch noch im Ruhestand weiterführte.

Unterstützung von der Ehefrau

Wenn Claus Calmbach sich zurückerinnert, dann denkt er gerne an den Tag im Jahr 1964, als er seine Frau Christa heiratete. Sie schenkte nicht nur zwei Kindern das Leben, sondern unterstützte ihn auch bei seinen vielfältigen Aktivitäten. Keinen Hehl macht der Ruheständler auch daraus, dass all seine Erfolge nur möglich gewesen seien, weil er Weggefährten gehabt habe, die ihm stets ihr volles Vertrauen entgegengebracht hätten.

Auch im Alter aktiv

Für Claus Calmbach gibt es auch im Ruhestand nie Langeweile. In und um sein gepflegtes Haus in Bad Säckingen gibt es immer etwas zu tun. Häufig kommen auch die Kinder und die Enkelin zu Besuch und öfter spielt er auch mit seiner Frau Rommé. „Ich habe nie gedacht, dass ich einmal da, wo ich meine Lehre absolviert habe, einmal bis zum Ruhestand bleibe“, resümiert er. Calmbach hofft, dass er noch viele schöne Jahre in der liebgewonnenen Scheffelstadt verbringen kann.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein