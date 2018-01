Bad Säckingen Chapeau!: Hut-Modistin Ruth Stoll aus Bad Säckingen feiert ihren 95. Geburtstag

Die Hut-Modistin Ruth Stoll feiert am Samstag, 27. Januar, ihren 95. Geburtstag. Mehr als 60 Jahre führte sie den schmucken Hutsalon in der Bad Säckinger Rheinbrückstraße.

Bad Säckingen – Chapeau! Die weithin bekannte Hut-Modistin Ruth Stoll kann am heutigen Samstag ihren 95. Geburtstag feiern. Mehr als 60 Jahre führte sie den schmucken Hutsalon in der Bad Säckinger Rheinbrückstraße, der nunmehr von ihrer Großnichte Helene Bruchhäuser geführt wird. Geradezu ins Schwärmen kommt Ruth Stoll, dass nun ein Bild von einem Hut, der von ihr gefertigt wurde, das Titelbild des derzeitigen Jahreskalenders „Hut-Kunst Chapeau!“ ziert.

Ruth Stoll ist eine gebürtige Säckingerin. Bereits ihre Mutter hatte einen Hutsalon und so war es auch für Ruth Stoll klar, dass sie in die Fußstapfen ihrer Mutter treten möchte. So machte sie eine Lehre als Modistin, bildete sich dann in mehreren Geschäften weiter, ehe sie 1951 in Konstanz die Meisterprüfung ablegte und im gleichen Jahr das Geschäft in der Rheinbrückstraße eröffnete. Ihr Ideenreichtum war geradezu unermesslich und gepaart mit ihrer Handwerkskunst waren ihre Kopfbedeckungen bald über Deutschland hinaus begehrt. So seien auch schon Personen aus englischen Adelshäusern gekommen, um mit von ihr kreierten Kopfbedeckungen das Geschäft zu verlassen.

Dass die Hüte von Ruth Stoll fast schon weltweit Gefallen fanden, lag auch daran, weil sie viermal auf der Welt größten Hutschau in Neuburg an der Donau ihre selbstgefertigten Hüte präsentierte. Zu den Höhepunkten gehörte aber auch eine Modenschau des Wehrer Kaufhauses Bär vor sieben Jahren im Bad Säckinger Schlosspark, wo über 800 Besucher auch die Kopfbedeckungen von Ruth Stoll bewundern konnten.

Ruth Stoll, die nunmehr seit zwei Jahren den Lebensabend im Altenpflegezentrum St. Franziskus verbringt, war auch über Jahrzehnte im kulturellen Leben der Stadt eine feste Größe. So spielte sie Jahrzehnte die Orgel in der Heilig-Kreuz Kirche und begleitete mehrere Chöre bei Konzerten auf dem Klavier. So war sie auch beim großen Bad Säckinger Chor „Frohsinn“ eine stete Klavierbegleiterin bei Konzerten.

Ruth Stoll ist auch in ihrem hohen Alter eine Frohnatur geblieben. Sie freut sich, dass sie ihr Geschäft an die Großnichte übergeben konnte und so eine fähige Nachfolgerin Hüte kreiert. „Hutideen hätte ich auch heute noch viele“, gibt Ruth Stoll zu verstehen. Sie freut sich, dass viele Blumen das Zimmer zieren, aber auch darüber, dass sie am Abend immer noch ein Gläschen Rotwein genießen kann.