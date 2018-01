Wehr CDU-Abgeordneter Schuster rudert wieder zurück

Der Lörracher Abgeordnete will von seiner Kritik an der Autobahnlinienführung im Raum Wehr-Bad Säckingen nichts mehr wissen.

Bei einer Podiumsdiskussion in Rheinfelden vergangenen Woche hatte er der A 98-Konsenstrasse im Bereich Wehr-Bad Säckingen ein Scheitern gewünscht. Danach hatte er öffentliche Kritik aus dem Landkreis Waldshut einstecken müssen. Gestern schrieb Schuster in einer Pressemitteilung, er weise „die Darstellung zu seiner vermeintlichen Haltung zum Weiterbau der Hochrheinautobahn A 98 zurück.“ Es gehe ihm nicht um die Frage, ob die A 98 im Raum Schwörstadt/Wehr als Bergtrasse oder als Tal- bzw. Konsenstrasse realisiert wird: „Mir geht es einzig und allein um einen zeitnahen Weiterbau der A 98.“

Schuster hatte auch schon in früheren Äußerungen für die Beibehaltung der amtlichen Bergtrasse im Abschnitt sechs der A 98 plädiert, der offiziell „Schwörstadt-Murg“ heißt. Uneinigkeit gibt es augenscheinlich im Bereich Wehr. Die sogenannte amtliche Trasse aus den 70er Jahren verläuft durchgehend am Berg und soll Öflingen auf einer großen Brücke überqueren. Die Stadt Wehr will jedoch keine Brücke und fordert deshalb, die Autobahn östlich von Schwörstadt ins Tal nach Brennet zu führen und im Anschluss wieder hinauf auf eine Trasse, die nördlich des Bergsees verläuft. Dies ist die als Konsenstrasse bekannt gewordene Variante, auf die sich die Gemeinderäte Wehr, Bad Säckingen, der Kreistag und der Regionalverband verständigt hatten. Schuster hatte in der Podiumsdiskussion in Rheinfelden betont, diese Variante bedeute eine Verzögerung auf Jahre.

Schuster verweist in seiner gestrigen Presseerklärung auf eine Machbarkeitsstudie des Regierungspräsidiums, in deren Rahmen durch Bohrungen neue Erkenntnisse erzielt werden sollen. Sollte die Konsenstrasse aufgrund der Bohrergebnisse ausscheiden, so plädiert Schuster dafür, den Autobahnabschnitt fünf, Rheinfelden-Schwörstadt, wieder bis zum ursprünglich vorgesehenen Abnahmepunkt bei Wehr zu verlängern und mit einer Anknüpfung an die Bundesstraßen 34 und 518 „Verkehrswirksamkeit“ zu erzielen. Verkehrswirksamkeit heißt im Klartext: Darauf rollen Autos. Ohne Vorliegen der Machbarkeitsstudie sei an einen Weiterbau nicht zu denken, schreibt Schuster weiter und kritisiert das Regierungspräsidium. Eigentlich sollten die Ergebnisse der Studie in diesem Winter vorgestellt werden. Nun spreche die Behörde jedoch vom Herbst 2018. Schusters fordert, die Ergebnisse der Bohrungen bereits im Frühjahr vorzulegen.

Ein Ende der A 98 bei Rheinfelden nutze niemandem, so Schuster weiter. Er habe sieben Jahre geduldig die Konsensvariante begleitet. Ihm zu unterstellen, er stelle sich gegen sie, sei "spitzfindig", meint er, schlägt aber sogleich einen Haken: "Wenn technisch allerdings nur die Bergtrasse machbar sein sollte, muss auch das zügig festgestellt und akzeptiert werden."