Die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks machte bei ihrer Tour durch den Südschwarzwald auch einen Halt in Bad Säckingen. Im Kursaal sprach sie über die Kernthemen ihrer politischen Arbeit. Diese wurden von der BUND-Ortsgruppe kritisch hinterfragt.

Hoher politischer Besuch wurde am Donnerstag in Bad Säckingen empfangen: die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) war gemeinsam mit ihrer Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter auf Stippvisite im Südschwarzwald. Dort besichtigte Hendricks Umwelt- und Naturschutzprojekte und sprach über eben jene Kernthemen ihrer politischen Arbeit. Obgleich die Ränge im Kursaal überschaubar besetzt waren, war das Interesse dennoch groß. Neben vielen lokalpolitischen Persönlichkeiten, waren auch Mitstreiter von Umweltorganisationen wie der BUND vor Ort, um der Ministerin auf den Zahn zu fühlen.

Ihre Arbeit betreffe viele Dimensionen und fordere auch deswegen einige Auseinandersetzungen, so Hendricks. Aber gerade in den Zeiten des Klimawandels sei der Einsatz für die Umwelt auf allen Ebenen notwendig. Mit Blick auch auf den ländlichen Raum sprach sie dabei der Bevölkerung und dem Bürgerengagement eine bedeutende Rolle zu. "Die Kommunen sollen Schlüsselakteure sein", so Hendricks. Auch in der kommenden Legislaturperiode fordert sie einen "ambitionierten Klimaschutz", welchen sie nach den jüngsten Koalitionsverhandlungen auf gutem Weg sehe.

Dem widersprach Frank Stortz von der hiesigen BUND-Ortsgruppe. Die Ziele zur Senkung des CO2-Ausstosses, wie es die bisherigen Koalitionsergebnisse vorsehen, seien rückschrittlich. Hendricks gab zu, dass man das ursprüngliche Ziel, nämlich den Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent zu senken, nicht erreichen werden könne. "Wir hatten, als das festgelegt wurde, die falschen Projektionen", erklärte Hendricks. Als oberstes Ziel nannte sie nun das Klimaschutzgesetz, welches 2019 in Kraft treten soll. Dies verpflichte verschiedene Sektoren, darunter die Industrie und den Verkehr, zur Einhaltung bestimmter Klimaschutzziele.

Einen "wichtigen Schritt" habe man laut Hendricks, auch bei der Suche nach einem Endlager für Atommüll gemacht. Sie lobte die Transparenz, mit welcher das Thema angegangen werde und ließ dabei auch das europäische Umland nicht außen vor: Den Hochrhein als Grenzregion habe sie mit Blick auf ein mögliches, nahes Schweizer Lager besonders im Fokus.

Dass Bad Säckingen und die umliegende Region in Sachen Umwelt- und Klimaschutz durchaus vorbildlich unterwegs sind, zeigten nicht nur die versammelten E-Mobilisten und Umweltfreunde auf dem Rudolf-Eberle-Platz. Wie Bürgermeister Alexander Guhl unterstrich, nimmt auch die Stadt als EMAS zertifizierte Kommune eine Vorreiterrolle ein. Dennoch mahnte er auch, dass man sich darauf nicht ausruhen könne und ruf, ebenso wie Hendricks, weiterhin zu Engagement auf: "Die Zukunft hängt davon ab, ob die umweltpolitische Wende funktioniert."

Hintergründe zur Umweltpolitik