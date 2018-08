von Jörn Kerckhoff

Das Bufedo-Festival findet von Donnerstag, 16. August, bis Sonntag, 19. August, am Murger Weg in Bad Säckingen statt. Zum Programm gehört unter anderem die SWR3-Elchparty, ein Musicalworkshop, ein Konzert der bekannten Band „Foolsgarden“ (Lemon Tree) sowie abwechslungsreiche Festverpflegung der Besucher während die vier Tage. Das komplette Programm und alle anderen Informationen sind für Interessenten unter www.bufedo.de einzusehen.

Das Gelände, auf dem das Bufedo-Fest stattfinden soll, liegt am Murger Weg direkt zwischen Rhein und Bahnlinie. Die Vorbereitungen wie der Aufbau des Zeltes und vieles mehr sind auf dem Gelände in den vergangenen Tagen bereits zu verfolgen. Das Bufedo öffnet am Donnerstag, 16. August, um 11 Uhr, ab 12 Uhr sollen die Food-Trucks dann soweit sein.

Auch das weitere Programm startet am Donnerstag mit einem Musical-Workshop. Am Freitagbend, 17. August, ab 20 Uhr steigt die SWR3-Elchparty auf dem Festgelände. Am Samstag, 18. August, tritt die Band Fools Garden ebenfalls um 20 Uhr auf. Am Sonntag ist das Schlager-Frühstück.

Absagen musste der Veranstalter den geplanten Familien- sowie den Handycap-Triathlon aus Mangel an Anmeldungen. Etwas Pech gab es auch mit der Aufführung des Kindertheaters „Kikeriki-Kiste“, das wegen anderweitiger Verpflichtungen eines Akteurs abgesagt werden musste. Als Ersatz wird jetzt die Freiburger Puppenbühne einspringen.

