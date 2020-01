Gemeinderatssitzungen mit Blumen, Beflaggung, Musik, Häppchen und über einhundert Gästen sind eher selten. Aber am Donnerstagabend fand genauso eine statt. Tagesordnung: Vereidigung des alten und neuen Bürgermeisters. Nach der Wahl im Oktober wurde Alexander Guhl jetzt für die zweite Amtszeit verpflichtet – und zwar pünktlich, das konnten auch die irritierenden Querschüsse, Klagen und Widersprüche im Nachgang zur Wahl nicht verzögern. Die mehrfachen Versuche, über soziale Netzwerke der Wahl das Mäntelchen von Wahlbetrug umzuhängen, scheiterten.

Diese Internet-Hetze wurde am Abend der Verpflichtung von vielen Rednern thematisiert und verurteilt. Angesichts solcher Anfeindungen müsse ein Bürgermeister heute mehr denn je eine „starke Persönlichkeit“ sein, betonte unter anderem der erste Bürgermeisterstellvertreter Michael Maier.

Maier, der die feierliche Sitzung im Kursaal leitete, nahm auch die Verpflichtung von Alexander Guhl vor. Maier betonte, das Amt sei keine „Ein-Mann-Show“, das Stadtoberhaupt habe die Unterstüzung des Gemeinderates für eine Zusammenarbeit in „gegenseitiger Verantwortung“ – eine feine Anspielung auf Situationen, in denen Gremium und Bürgermeister nicht immer einer Meinung waren. Unter Strich attestierte Maier dem alten und neuen Bürgermeister freilich eine „gute und glückliche Hand“, was ihn für die zweite Amtszeit „optimistisch“ mache. Mit dem Umlegen der Amtskette, witzelte Maier, wolle er den Bürgermeister jetzt „nicht an die Kette legen“.

Bei der Verpflichtung Alexander Guhls für die zweite Amtszeit waren über einhundert Gäste in den Kursaal gekommen. | Bild: Gerber, Andreas

Guhl nahm seinerseits den Ball auf. Der Gemeinderat und er seien sich in der Tat nicht immer einig gewesen. „Als Bürgermeister kann man es nicht allen Recht machen“, sagte Guhl. Aber in den wirklich wichtigen Themen, namentlich beim Gesundheitscampus, habe er sich ausnahmslos auf das Gremium verlassen können. Guhl: „Da habe wir zusammengehalten.“ Die Schließung des Spitals und die Umbrüche im Gesundheitswesen seien „schwierige Zeiten“ gewesen, die ihn enorm in Anspruch genommen hätten. Das alleine wäre wohl schon ein Ganztagsjob, gleichwohl gab es daneben Themen wie Kindergartenneubau, Schulerweiterungen, Brennet-Areal, Umwelt und Nachhaltigkeit, Wohnbau und vieles mehr. Aber das gute Wahlergebnis sei ihm Lohn für die Anstrengung, ein großes Zeichen des Vertrauens und Ansporn für das Kommende.

Bei der Vereidigung von Bürgermeister Alexander Guhl hängte ihm sein Stellvertreter Michael Maier die Amtskette um mit den Worten: „Ich will Sie damit nicht an die Kette legen.“ | Bild: Gerber, Andreas

Auch Landrat Martin Kistler nannte das Wahlergebnis ein sehr solides Fundament für die zweite Amtsperiode. Kistler lobte Guhls Einsatz für den Campus, wenngleich die beiden in der Sache zuweilen unterschiedliche Interessen hatten. Allerdings sei Guhl „sehr ideenreich“ vorgegangen und habe Widerstände hartnäckig beseitigt. Eigenschaften, die dem Bürgermeister übrigens auch die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller bescheinigte: „Zähigkeit, Beharrlichkeit und die Fähigkeit, Schmerzen zu ertragen.“

Gute Wünsche zur neuen Amtszeit gab es von Ruth Cremer-Ricken für den Gemeinderat, von Fred Thelen für die Ortsteile und von Stephan Muster für die SPD. Für den musikalische Rahmen sorgten Lena Ebner und Aline Schmidt (Querflöten), Sabrina Hämmerle (Klavier) von der Jugendmusikschule unter Leitung von Christian Mirbach.