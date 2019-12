Bad Säckingen vor 4 Stunden

Brennende Kerzen auf Adventskranz vergessen

Ein Passant in der Innenstadt entdeckte in der Nacht zum Donnerstag, dass in einem Geschäft noch die Kerzen am Adventskranz brannten. Er rief die Polizei, die wiederum den Geschäftsinhaber informierte. Dieser löschte die Kerzen. Es bestand unmittelbare Feuergefahr.