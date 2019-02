von sk

Zu einem Brand in einem Hotel in Bad Säckingen kam es am Montagmorgen. Wie die Polizei berichtet, wurde das Feuer in einem Kabelschacht gegen 6.30 Uhr bemerkt. Der Gebäudekomplex wurde evakuiert.

Bild: Peter Umstetter

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Mehrere Personen mussten wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch betreut werden.