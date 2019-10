von Gerd Leutenecker

Sportliches Schießen konnte am vergangenen Wochenende im Gaisbühl ausprobiert werden. Die Schützengemeinschaft Bad Säckingen hatte zum Tag der offenen Tür geladen. Mit den Wettkampf-Luftpistolen hantieren war eine leichte Angelegenheit. Hingegen sind die Großkaliberpistolen eher seltener bei den Besuchern getestet worden – laut, schwer und mit einer gehörigen Portion an Rückschlag versehen, da wollte nicht jeder sein Können unter Beweis stellen. Rupert Metz führte als Vorsitzender durch das Refugium im Wald. „Wir haben zwar einen gehörigen Abstand zur Stadt, aber wir nehmen dennoch Rücksicht auf die entfernte Nachbarschaft“, beschrieb Metz die Lärmemmission der Außenanlage. Nur am Samstag konnte mit den Großkalibern und Vorderladern geschossen werden. An Sonntagen werde nur in seltensten Fällen geschossen.

Bei der Schützengemeinschaft Bad Säckingen war am vergangenen Wochenende Tag der offenen Tür. Beim Bogenschießen wird sportlicher Erfolg großgeschrieben. Die klassischen Kurzwaffen sind eifrig ausgetestet worden. | Bild: Gerd Leutenecker

Eine ganz andere Stimmung bietet die Bogenhalle der Schützengemeinschaft. Da haben die Verantwortlichen recht früh erkannt, dass der Bogensport zunehmend boomt. Der ehemalige 50-Meter-Stand für Langwaffen im Außenbereich ist für die Bogenschützen umgebaut worden. Da am Wochenende aber durchgehend Regen war, konzentrierten sich die Vorführungen und Testmöglichkeiten auf die Bogenhallen. „Ja, der frische Wind kommt aus der Jugend“, ist sich Metz sicher. Seit 2008 wird der Bogensport forciert. Die Bogenhalle biete beste Übungsvoraussetzungen in den Wintermonaten, was den anwesenden interessierten Eltern wichtig war. Von den anwesenden Trainern kamen rasch die Tipps für die Kinder und Jugendlichen, wie ein gutes Schußbild entstehe. Intuition, Gefühl und Übung seien beim Bogenschießen überaus wichtig. Der Nachwuchs der Biathleten übt übrigens ebenso eifrig bei der Schützengemeinschaft Bad Säckingen.