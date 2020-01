von sk

Zwei gravierende Fälle von Sachbeschädigung haben sich in der Nacht Silvesternacht in Bad Säckingen ereignet.

Laut Polizei wurde im Römerweg ein Renault durch Feuerwerkskörper beschädigt. Das Feuerwerk wurde in den vermutlich unverschlossenen Kofferraum des Autos geworfen, wo es detonierte und mehrere gelagerte Gegenstände beschädigte. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei in dreistelliger Höhe.

Außerdem wurde in der Zeit von 0 Uhr bis 6.30 Uhr eine Schaufensterscheibe an einem Geschäft in der Rheinbrückstraße eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht in beiden Fällen Hinweise von Zeugen. Diese können sich telefonisch unter 07761/9340 beim Polizeirevier melden.