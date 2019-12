von Gerd Leutenecker

Mit einer Komödie von Theresia Walser präsentiert sich die Festspielgemeinde Bad Säckingen im kommenden Frühjahr wieder dem Publikum. Zum Jahresausklang musste turnusgemäß eine Hauptversammlung des Vereins organisiert werden. Vorsitzende Hilde Butz sowie der gesamte Vorstand sind einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt worden. Mehrere Spenden und Fördergelder sind für eine Modernisierung der Spielstätte in der Hildastraße eingegangen. Im 27. Jahr der Festspielgemeinde stehen Vertrautes und Neuerungen an.

Krimi-Dinners ausgebucht

In Kooperation mit der Fuchshöhle findet eine Reihe von Krimi-Dinners statt. „Sind halt alle bereits ausgebucht“, musste Butz gleich einräumen. Die Festspielgemeinde wirkt auch an anderen Stätten, das Ensemble wollte wieder was Neues mit dem Krimi-Dinner wagen. Mit dem 4-Personen-Stück „Ich bin wie Ihr – ich liebe Äpfel“ von Theresia Walser soll die Bühnenkomik trefflich aufleben. Theresia Walser ist die Tochter von Literaturmagnat Martin Walser; die Aufführungsrechte dafür zu bekommen, war schwieriger als erwartet, deutete Butz an. Drei Damen und ein Dolmetscher treffen kurz vor einer Pressekonferenz zusammen. Die Komödie spielt mit Sprachverwirrungen und –irrungen sowie mit Sprachwitz.

Neun Aufführungen

Nach den ersten Proben feilt die Künstlergruppe bereits an den theaterhaften Eigenheiten. Zwischen Fasnacht und Ostern werden wieder neun Aufführungen inszeniert. Anne-Kathrin Ragusa und Stefan Meier leiten das Junge Theater an. „Das war zuletzt ein sehr textlastiges Stück, über zwei Stunden“, aber die Nachwuchsschauspieler hatten im Herbst die Aufführungen gemeistert, zollte Meier den jungen Bühnenenthusiasten Respekt. Die Festspielgemeinde leitet auch den Nachwuchs in der Region mit an.

Förderung durch die Fritz-Henkel-Stiftung

Kassierer Helmut Kaltenbach musste qua Amt in seinem Bericht auf die aufziehenden Satzungsprobleme des Vereins eingehen. Ob eine feste Mitgliedschaft bei der Jugend noch zeitgemäß sei oder auch die fiskalisch anstehenden Änderungen, hatte Kaltenbach frühzeitig im Vorstand problematisiert. Bis zur nächsten Hauptversammlung bestehe Klarheit. Schließlich hatte die Entscheidung vor vier Jahren für eine Vorstellung pro Spielsaison mehr auch höhere Einnahmen generiert. „Wir kommen hin und die Zukunftsinvestitionen für Requisiten und Bühnenarrangements passen“, so Kaltenbach.

Eine Förderung durch die Fritz-Henkel-Stiftung lässt die Modernisierung der technischen Anlage der Spielstätte zu. Vonseiten des Amateurtheater-Verbands Baden-Württemberg und der Sparkassen Kultur-Stiftung sind bereits Mittel zugesagt und die Intensivierung der Nachwuchsförderung ist angelaufen. „Noch nichts spruchreif, aber ein Straßentheater ist denkbar“, in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus, deutete Meier an. „Das Theater lebt an allen Ecken und Enden in der Stadt“, sagte die euphorisch auftrumpfende Butz. Dem sehr treuen Stammpublikum steht wieder eine spannende Saison bevor.