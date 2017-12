Hotzenwald Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten von Harpolingen

Die Einwohner fordern den Ortschaftsrat Harpolingen auf, sich künftig aktiver wie bisher um ein Baugebiet zu kümmern. Die Bürger halten die Fläche „Unterm Rain“ zur Wohnbebauung als geeignet an. Ortschaftsrat wird Stadtverwaltung beauftragen, alle Flächen des Dorfes dahingehend zu überprüfen, ob sie sich als Bauland eignen.

Harpolingen – Zahlreiche Bürger nahmen am Mittwochabend an der Ortschaftsratsitzung teil, da auf der Tagesordnung die Aufnahme von Flächen in den Flächennutzungsplan stand. Dabei handelte es sich nicht wie von ihnen angenommen, um die Aufzählung konkreter Baugebiete, sondern der Ortschaftsrat hatte die Stadtverwaltung zu beauftragen, alle Flächen des Dorfes dahingehend zu überprüfen, ob sie sich als Bauland eignen und in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden können.

Bei der Auswahl wird die Verwaltung um Stadtbaumeister Michael Rohrer von Fachleuten unterstützt. Die große Bedeutung in Harpolingen Bauland auszuweisen, stellte bereits ein Gemeinderatsbeschluss vom 23. November 2015 fest. Zu diesem Zeitpunkt werden bereits maximale bauliche Entwicklungsmöglichkeiten für Harpolingen gefordert. Des Weiteren kommt der Zukunftstag in Anwesenheit von Bürgermeister Alexander Guhl und Stadtbaumeister Michael Rohrer im November dieses Jahres zum Schluss, dass gerade für junge Familien und für die weitere Entwicklung des Dorfes ein größeres zusammenhängendes Baugebiet von großer Bedeutung ist.

Die dörfliche Entwicklung in punkto Baugebiete in den letzten dreizehn Jahren skizzierte Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer. So wurde damals von der Stadtverwaltung das kleinere Gebiet „Im Seck“ als Bauland vorgesehen. Die Eigentümer stellten die Fläche allerdings nicht zur Verfügung. Im Rahmen der Weiterführung der Kanalisation in der Straße “Unterm Rain“ bis zur Auferstehungskapelle, kam die sich dort befindliche Wiesenfläche als Bauland zu nutzen, in Gespräch. Dies wurde von der Stadtverwaltung aus städteplanerischen Gesichtspunkten nicht befürwortet.

Da der Gemeinderat der Stadt den Flächennutzungsplan noch nicht verabschiedet und auch die Planungsgruppe gewechselt hat, sieht Sauer den jetzigen Zeitpunkt als günstige und letzte Möglichkeit, dass ein größeres Gebiet für die Wohnbebauung offen steht. In der manchmal sehr emotional geführten Diskussion, forderten die Besucher den Ortschaftsrat auf, sich aktiver wie bisher um ein Baugebiet zu kümmern. Die Fläche „Unterm Rain“ sahen sie zur Wohnbebauung als geeignet an. Besitzer, die auf diesem Areal und auf anderen Flächen ihr Grundstück zur Verfügung stellen, gibt es bereits und liegen der Ortsverwaltung vor.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ bemängelte Ernst Greiner dass in der Auferstehungskapelle Heizung, Innenbeleuchtung und Glockenanlage defekt sind. Außerdem ist der Kellerabgang durch das Geländer nicht ausreichend gesichert. Trotz Meldung an die Stadt, seien die Schäden bisher noch nichts behoben, bedauerte Greiner.