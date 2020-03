von Gerd Leutenecker

Beim Rundgang zur Eröffnung des Fridlinirummels am Samstagnachmittag konnte Bürgermeister Alexander Guhl mit einem stattlichen Gefolge wählen, was zum Vergnügen alles gefahren werden konnte. Die Schausteller auf dem Festplatz laden traditionell zur Eröffnung des Rummels. Beim obligatorischen Fassanstich glänzte der Bürgermeister – ein Schlag auf den Zapfhahn und das gestiftete Bier floss in die Gläser.

Wieder mal Boxauto fahren – Bürgermeister Alexander Guhl zeigte sich am Samstagnachmittag zur Eröffnung vom Fridlinirummel hoch erfreut.

Bürgermeister Alexander Guhl versuchte sich auch am Schießstand.

Der Rummel kann bis zum Sonntag täglich besucht werden. Mittwoch und Donnerstag sind die Familientage mit ermäßigten Fahrpreisen.