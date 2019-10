von Maria Schlageter

Zahlreiche Besucher strömten am vergangenen Wochenende in die Bad Säckinger Innenstadt, um bei den Märchentagen in sagenhafte Welten einzutauchen. Die Geschäfte lockten mit verschiedenen Bastelaktionen, in mystischer Kulisse wurde gelesen und in den Altstadtgassen sorgten märchenhafte Gestalten für das richtige Flair. Zusätzlich fand auch ein Antikmarkt statt, der zum Stöbern und Entdecken einlud.

