von Christiane Pfeifer

Eine rauschende Ballnacht fand am Samstagabend in der Flößerhalle in Wallbach statt. 200 Gäste genossen den Neujahrsball unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Alexander Guhl. Organisator des Abends war Fred Thelen, der sich freute: „Wir sind heute abend tatsächlich ausverkauft.“ Hier sind die besten Schnappschüsse vom Abend.

Bild: Christiane Pfeifer

Die Live-Musik der Gruppe „Music-Point“ begrüßte die Gäste bereits beim Eintreten in die Halle. Von links: Rainer Albicker, Roland Küpfer, Karl Huber und Klaus Heidebrecht.

Bild: Christiane Pfeifer

Die Glücksfeen für die Tombola an diesem Abend waren (von links) Silvia Heinemann und Martina Hofmann.

Bild: Christiane Pfeifer

Rund zweihundert Gäste besuchten den Neujahrsball am Samstagabend in der Flößerhalle in Wallbach.

Bild: Christiane Pfeifer

Fred Thelen war an diesem Abend in der Funktion des Organisators und Moderators bei dem Neujahrsball in Wallbach.

Bild: Christiane Pfeifer

Endlich wieder Tanzen, die Stimmung an diesem Abend war ausgelassen und die Tanzfläche immer voll.

Bild: Christiane Pfeifer

Die Stimmungsvolle Dekoration wurde an diesem Abend wieder von Helena Joos (links) gezaubert. Waltraud Wunderle fand das warme Kerzenlicht und die gefalteten Lampenschirme sehr stimmig.

Bild: Christiane Pfeifer

Das dreigänge Buffet wurde von der Osteria Bar Eden ausgerichtet. Jochen Frank Schmidt mit seiner Frau Vanessa Schmidt-Vario probieren sich durch die Salat-Auswahl.

Bild: Christiane Pfeifer

Gewinnt dieses Los vielleicht den begehrten Fernseher? Bei dem Gewissenhaften Losverkäufer Nico Wettstein und den anderen Kindern der D und E-Jugend konnten die Gäste ihre Glücksnummern erwerben.

Bild: Christiane Pfeifer

Dreißig Helfer des Fördervereins des FC Wallbach und Mitglieder des FC-Wallbach waren an diesem Abend im Einsatz. Von links: Patrick Schilling (Betreuer), Lothar Baumgarten (Kassierer des Fördervereins), Markus Weiss (Schriftführer FC), Carina Weiss (Abteilungsleiterin Kinder- und Jugendtanzen), Peter Weiss (Präsident FC) und Mike Schilling (Spielausschuss FC).

Bild: Christiane Pfeifer

Bild: Christiane Pfeifer

Zum ersten Mal am Neujahrsball war die Brennerei „Thomanns Schnaps Keller“ mitdabei. Sie übernahmen den Bar-Dienst und schenkten ihren eigenen Gin aus. Hinter der Bar von links: Inhaber Thomas Thomann und sein Sohn Matthias Thomann.

Bild: Christiane Pfeifer

Der Organisator an diesem Abend war Fred Thelen. Trotz seiner Funktion als Moderator blieb noch Zeit für einen Tanz mit Evelyn Thelen.

Bild: Christiane Pfeifer

Schirmherr der Veranstalltung war Bürgermeister Alexander Guhl in Begleitung von seiner Frau Kerstin Guhl (vorne). Werner Thomann Vorstandvorsitzender der Volksbank Rhein-Wehra mit seiner Frau Birgit Thomann besuchten ebenfalls den Neujahrsball.

Bild: Christiane Pfeifer

Die fleißigen Kinder des FC-Wallbach verkauften an diesem Abend die Lose. Von links: Fynn Wettstein, Nico Wettstein, Mika Hohlbaum, Lenny Hohlbaum, Hussein Kobeissi, Markus Wettstein, Linn Lehnen und Leon Roch.

Bild: Christiane Pfeifer

Linda Runge trat an diesem Abend alleine für „Sommerwind“ auf. Ihre Band Kollegin Franziska Weiss hatte eine Autopanne.

Bild: Christiane Pfeifer

Für die Brandwache an diesem Abend waren Nils Jäger und Julius Dahm von der Feuerwehr Wallbach anwesend.