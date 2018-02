Bad Säckingen Bilder mit Seltenheitswert: Bad Säckingen im Winterkleid

Schnee in der Kurstadt ist wegen des Klimawandels Mangelware geworden. Historische Winterbilder zeigen Stadtansichten von früher – ganz in weiß.

Ein verschneites Bad Säckingen, wie es diese Woche vorkam, ist in den letzten Jahrzehnten immer seltener geworden. Denn der Temperaturanstieg macht sich auch hier bemerkbar. In den 50er, 60er und 70er Jahren war das noch anders, wie die Bilder aus dem Archiv von Karl Braun zeigen. Betrachtet man zum Beispiel die Situation seit den 60er Jahren, fällt der Trend zu deutlich wärmeren Wintern auf. In Bad Säckingen sind die Winterdurchschnittstemperaturen der letzten Jahre gegenüber den 60ern um 0,6 Grad angestiegen. Hier zwei außerordentliche Winter, die in Erinnerung bleiben: