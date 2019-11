Die Stadtverwaltung Bad Säckingen will ein Leitbild erstellen und trat hierfür bereits im Juli mit den Bürgern in einen Dialog. Eine zweite Auflage des Informationsaustauschs findet nun am Samstag, 23. November, von 9 bis 12.30 Uhr, in der Mensa des Scheffelgymnasiums statt. Dabei geht es unter anderem um die Themen Wohnen, Mobilität sowie Umwelt.