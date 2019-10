von sk

Ein betrunkener Gast randalierte in der Nacht zum Sonntag zunächst in einer Gaststätte, beschädigte dann ein Fahrrad und legte sich anschließend auf die Straße. Um 2.30 Uhr wurde daher die Polizei verständigt. Eine Streife traf dann auf einen deutlich alkoholisierten 20-jährigen Mann, der sich nicht beruhigen ließ und zusehends aggressiver wurde. Er wurde in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht.

Betrunkener beißt und tritt Beamten

Dort biss er einem Polizeibeamten in die Hand, als dieser die Handschelle löste. Der Beamte trug einen Handschuh und überstand die Beißattacke daher leicht verletzt. Auch ein Tritt des betrunkenen Mannes blieb ohne Folgen, da der Beamte eine Schutzweste trug. Der Aggressor musste seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Ein Alcomatentest zeigte rund 2,4 Promille an.