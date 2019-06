Bad Säckingen vor 2 Stunden

Betrunkener Radfahrer flüchtet vor der Polizei

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer hat in der Nacht zum Donnerstag, 6. Juni, in Bad Säckingen versucht, vor der Polizei zu flüchten. Gegen 0.25 Uhr war der 45-jährige auf seinem Mountainbike einer Polizeistreife auf der Friedrichstraße aufgefallen, da er derart hin und her schwankte, so dass er drohte, zu stürzen.