Ein betrunkener Autofahrer ist laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch, 2. Oktober, in Bad Säckingen in eine Verkehrskontrolle geraten. Im Hebelweg war der 33-jährige Mercedes-Fahrer gestoppt worden. Gut 1,9 Promille habe der Alcomat angezeigt, teilte die Polizei mit. Eine Blutentnahme folgte, sein Führerschein wurde einbehalten.