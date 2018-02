Bad Säckingen Besonderes Stelldichein: Obersäckinger Hexen werden 40 Jahre alt

Die Obersäckinger Hexen feiern am Narresamschtig, 10. Februar, gemeinsam mit der Narrenzunft Bad Säckingen ihr 40-jähriges Bestehen.

Bad Säckingen – Hexensprung und Guggenmusik: Moderne Narretei und fasnächtliches Brauchtum geben sich am Fasnachtssamstag, 10. Februar, in Bad Säckingen ein besonderes Stelldichein. Die Obersäckinger Hexen feiern am Narresamschtig gemeinsam mit der Narrenzunft Bad Säckingen ihr 40-jähriges Bestehen.

Es war am 14. Februar 1978, als eine kleine Gruppe Fasnachtsbegeisterter die „Obersäckinger Hexen“ ins Leben rief. Seither gehören sie mit ihren dunkelgrünen Kostümen, mit der lila Schürze und dem lila Kopftuch, ihren holzgeschnitzten Masken, den Strohschuhen und den krummen Besen zur Bad Säckinger Fasnacht und erfreuen die Menschen mit ihrem Schabernack. Um nicht wie ihre Vorfahren auf dem Scheiterhaufen zu landen, haben sie es sich in ihrer Satzung zur Aufgabe gemacht, das fasnächtliche Brauchtum und die Geselligkeit zu pflegen.

Heute zählt die bunte Hexentruppe 53 Aktive, darunter rund zwölf Kinder und Jugendliche. Zur Brauchtumspflege gehört nicht nur der Hexensprung, sondern auch die Hexentaufe. Getauft werden Hexen, die 20 Jahre aktiv sind, natürlich mit eiskaltem Wasser.

Diese Tauf-Zeremonie zeigen die Obersäckinger Hexen am Narresamschtig ab 18.30 Uhr auf dem Münsterplatz, gefolgt vom Feuersprung, dem Hexentanz und einem Feuerwerk. Seinen Anfang nimmt der Narresamschtig der Narrenzunft Bad Säckingen aber bereits um 10.30 Uhr. Dann gibt es einen Zug aller beteiligten Bad Säckinger Narrencliquen und Guggenmusiken vom Gallusturm auf den Münsterplatz, wo die Feuerwehr Bad Säckingen und der Obersäckinger Sportverein in zwei Zelten bis 19 Uhr bewirten.

Für musikalische Unterhaltung sorgen die Guggenmusiken und die Ranzengarde nach Eintreffen auf dem Münsterplatz und laden bis in den frühen Abend hinein zum närrischen Treiben. „Es wäre schön, wenn viele Besucher in närrischer Verkleidung kommen“, sagt Zunftchef Rolf Meyer, der sich auch freuen würde, wenn sich beim Narresamschtig wieder Gruppen präsentieren.

Nach der Darbietung der Obersäckinger Hexen machen sich die Narren gemeinsam auf in den Kursaal, wo das Narrefäscht der Narrenzunft Bad Säckingen steigt. Auch hier sind die Jubiläumshexen mit von der Partie und auf der Bühne mit zwei Tänzen zu sehen. Für Musik sorgen DJ Mark und als Special-Guest DJ Jörg Höhne.

Die Bewirtung übernimmt das Team von der Bad Säckinger Osteria Eden. Dort gibt es auch im Vorverkauf ermäßigte Eintrittskarten für das Narrefäscht, das mit Bier- und Weinbrunnen sowie mit einer Cocktailbar aufwartet. Einlass ist ab 18 Jahren, närrische Verkleidung für ein buntes Bild erwünscht.