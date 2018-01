Bad Säckingen Besonderes Hörerlebnis: Stadtmusik Bad Säckingen lädt zu Konzerten ins Gloria ein

Die Stadtmusik Bad Säckingen lädt zu Konzerte am 20. und 21. Januar ins Gloria ein. Als Solistin wird die 17-jährige Pianistin Hanna Friedrich zu hören sein.

Bad Säckingen – Am übernächsten Wochenende werden die Aktiven der Stadtmusik Bad Säckingen zum 30. Mal unter Leitung des Musikdirektors Johannes Brenke zu ihren Gloria-Konzerten aufspielen. Als Solistin wird die 17-jährige Pianistin Hanna Friedrich in George Gershwins "Rhapsody in Blue" zu hören sein.

Johannes Brenke hatte die Idee, Hanna Friedrich zu engagieren, denn er kennt sie schon lange und verfolgt ihre Karriere aufmerksam. Sie hat kürzlich ihr Abitur gemacht und studiert derzeit Klavier in Basel. "Hanna kommt aus dem klassischen Bereich, hat aber keine Berührungsängste gegenüber anderen Stilrichtungen", sagt Brenke. Und trotz ihres jugendlichen Alters hat sie schon genügend Erfahrung, um mit nur wenigen Proben auszukommen. Sie und der Dirigent arbeiteten zusammen die Partitur durch, sprachen sich hinsichtlich der Gestaltung ab, aber erst in dieser Woche fing die Pianistin an, zusammen mit dem Orchester zu proben. Gershwins 1924 uraufgeführte "Rhapsody in Blue" verbindet Jazz und Sinfonik. Ursprünglich wurde sie für ein kleineres Ensemble geschrieben, allerdings erklingt in der Regel eine Orchesterfassung in der Instrumentation von Ferde Grofé. Von ihm stammt auch die Bearbeitung für ein Blechblasorchester, die im Gloria zu hören sein wird. "Beide Versionen sind also gleichermaßen original oder, wenn man so will, nicht original", erklärt Brenke.

Gershwins Komposition diente auch als Namensgeber für das Motto der diesjährigen Gloria-Konzerte. Allerdings ist hier "Rhapsodie" als freie Aneinanderreihung von Instrumentalstücken zu verstehen. "Wir führen Werke auf, die man so nicht unbedingt in Zusammenhang bringen würde", meint der Dirigent. Als Kontrast zu Gershwins Synthese aus Jazz und Klassik dient die 1881 in Breslau uraufgeführte "Akademische Festouvertüre". Johannes Brahms verarbeitete darin diverse Studentenlieder, darunter das berühmte "Gaudeamus igitur". Er hatte auch eine Bearbeitung für eine "Militärmusik" ins Auge gefasst, war aber nicht mehr dazu gekommen, so dass die Stadtmusik eine Instrumentation von Mark Hindsley spielen wird.

Um Originalmusik handelt es sich hingegen bei dem 1916/17 komponierten "Children's March" von Percy A. Grainger. Ein Kinderlied zieht sich monothematisch durch das ganze Werk, das zwar ohne exotische Instrumente auskommt, aber nichtsdestotrotz "überraschende Klangbilder" erzeugt. Der zweite Konzertteil beginnt mit Alfred Reeds Fantasie "El Camino Real, die 1985 als Auftragswerk eines amerikanischen Militärorchesters uraufgeführt wurde. Sie orientiert sich an spanischer Folklore, zitiert aber keine Werke, sondern ist frei komponiert und bietet den Zuhörern ein "spritziges und temperamentvolles" Hörerlebnis. Keiner Vorstellung bedarf Henry Mancinis Titelmelodie aus dem Film "Der rosarote Panther, bei der die Stadtmusik mit einer "kleinen Überraschung" aufwarten wird. Mit einer Hommage an den "unvergessenen Künstler" Udo Jürgens endet der offizielle Teil des Programms. In einem "handwerklich gut gemachten Arrangement", so Brenke, hatte Guido Rennert acht Lieder verarbeitet.

Konzerttermine

Die Konzerte finden am Samstag, 20. Januar, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 21. Januar, 17 Uhr, jeweils im Gloria-Theater statt. Die Karten kosten 12 Euro (ermäßigt fünf) und sind im Gloria-Theater und unter www.gloria-theater.de erhältlich.