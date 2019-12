von Michael Gottstein

Musikgenuss und aktives Mitgestalten, besinnliche und kritische Texte, die aber von einer optimistischen, aus dem christlichen Glauben gewonnenen Grundhaltung getragen wurden – all dies haben das Familienchörle, die Solisten und ein Orchester am Sonntagnachmittag in der Heilig-Kreuz-Kirche in Bad Säckingen geboten. Zu diesem etwas anderen Adventskonzert war eine große Zahl von Besuchern gekommen.

Wie der Leiter des Familienchörles, Michael Koubik, erläuterte, sei das Familienchörle durch die kirchliche Aktion „Wünsch Dir was“ zu diesem Konzert ermutigt worden. Dabei hätten viele Teilnehmer den Wunsch nach Veränderungen geäußert. Mit dem bekannten Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ eröffnete das Chörle sein Konzert und forderte die Zuhörer zum Mitsingen auf.

In der Heilig-Kreuz-Kirche waren am Sonntag zahlreiche musikalische Akteure versammelt. | Bild: Michael Gottstein

Unterstützt wurden die Sänger (darunter viele junge Menschen) von einem Orchester, das sich spontan zusammengefunden hatte – mit Streichern, Keyboard, Gitarren, Bläsern und Schlagzeug war ein ansehnliches Ensemble zusammengekommen. Michael Koubik stellte die Mitglieder einzeln vor und man merkte ihnen die Freude am Musizieren an. Zudem standen mit Georg Dinauer, Carla Hieke und Wiktoria Stachura Solisten vor dem Publikum.

Ein Höhepunkt war das afrikanische Lied, das Mwimbi Löw mit großer Altstimme a cappella vortrug – auch wer den Text nicht verstand, konnte das Gefühl, das dieses Lied ausstrahlte, verspüren. Einen aktuellen und zeitkritischen Bezug hatte das Lied „O Heiland, reiß die Himmel auf“. Solist Georg Dinauer besang das zur Wüste gewordene verdorrte „Land ohne Regen“, was man als Hinweis auf Klimawandel und Umweltzerstörung verstehen kann, aber darüber hinaus hatte es auch einen tieferen Symbolgehalt.

Beim Adventskonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche erklangen auch internationale Titel, unter anderem gesungen von Mwimbi Löw. | Bild: Michael Gottstein

Die vorgetragenen Texte zeigten, wie der Glaube zu positiver Grundhaltung und auch zu aktiver Mitgestaltung des Schicksals ermutigt – zum Beispiel durch das Zitat aus dem Buch Genesis „Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte“, oder durch das Lied „Da berühren sich Himmel und Erde“, das eine tiefe Sehnsucht nach dem Frieden ausdrückt, aber auch an jeden die Aufforderung richtet, das ihm Mögliche zu tun, um eine bessere, friedlichere Welt zu schaffen. Dann sei, so die Lektorin, „der Himmel manchmal schon auf der Erde erfahrbar“.

Das Programm vervollständigten das von einer jungen Solistin vorgetrageneLied „Maria durch ein Dornwald ging“ sowie eine Reihe bekannter, moderner Kirchenlieder wie „Ein Licht“ und „O Happy Day“. Als Belohnung für den Beifall gab es ein englisch-polnisches „Halleluja“.