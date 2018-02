Bad Säckingen Berufsorientierung für Schüler am Bad Säckinger Scheffel-Gymnasium kommt gut an

Berufsorientierung für Schüler am Bad Säckinger Scheffel-Gymnasium kommt gut an

Bei der Berufsorientierung am Bad Säckinger Scheffel-Gymnasium stellen 26 Referenten Berufe aus unterschiedlichsten Sparten vor.

Bad Säckingen – „Hat jemand Fragen?“ Dies war wohl die am häufigsten gestellte Frage, am Donnerstagabend bei der Veranstaltung zur Berufsorientierung für die Klassenstufen zehn bis zwölf im Scheffel-Gymnasium. 26 Referenten aus den unterschiedlichsten Berufen hatte Organisator Stefan Pöll für die Veranstaltung gewinnen können – darunter sogar Bürgermeister Alexander Guhl.

Nun ist Bürgermeister weder ein klassischer Lehrberuf, noch gibt es einen Studiengang Bürgermeister. Der Job ist eher etwas für Quereinsteiger, die sich berufen fühlen. Das mag auch der Grund dafür gewesen sein, warum das Interesse an diesem Beruf eher überschaubar war.

Andere Berufsrichtungen hatten da deutlich mehr Zulauf. In zwei Runden stellten die Referenten ihre Berufsbilder vor, die Schüler konnten sich in diesen zwei Runden dann eben auch zwei Berufsgruppen anschauen. Ausgerechnet die Vorstellung des International-Business-Managements, für das sich die meisten Schüler angemeldet hatten, musste krankheitsbedingt ausfallen. Aber auch die Referenten der Bundeswehr, der Polizei, sowie aus den Bereichen Chemie und Psychologie hatten großen Zulauf. Das präsentierte Spektrum an Berufen war sehr weit, so waren auch Studenten mit dabei, die ihre Studiengänge vorstellten.

Wie läuft die Ausbildung oder das Studium ab? Welche Voraussetzungen muss man für den jeweiligen Beruf mitbringen? Wie sind die Zukunftschancen in einem Beruf? Was kann man verdienen? All dies erläuterten die Referenten ihren interessierten Zuhörern. „Das ist das geile an unserem Beruf, dass man nie genau weiß, was einen an dem Tag erwartet“, schilderte etwa Matthias Lüber den Polizeialltag. „Ihr könnt jederzeit nach einem Praktikum fragen, um unsere Arbeit besser kennenzulernen“, bot Fachinformatiker und Geschäftsführer der Firma „Office Komplett“ Rolf Gallmann seinen jungen Zuhörern an.

Die hatten natürlich auch noch Fragen. Der ein oder andere stellte eventuell auch fest, dass die Präsentation eines Berufs doch zu sehr von den eigenen Vorstellungen abwich und er sich lieber neu orientieren sollte. Schließlich kann die Entscheidung für die falsche Ausbildung Jahre kosten, die man anders hätte nutzen können, wenn man vorher gut informiert gewesen wäre. „Ihr steht in den nächsten Jahren vor einer der wichtigsten Entscheidungen in Eurem Leben“, wandte sich denn auch Schulleiter Carsten Hansen vor Beginn der Veranstaltung an die Schüler. „Nutzt also die Gelegenheit, Menschen kennenzulernen, die mitten im Berufsleben stehen, und stellt ihnen Fragen.“ Genau deswegen finde diese Berufsorientierung nämlich statt, erklärt Hansen. Den Schülern solle durch verschiedene Veranstaltungen so viele Informationen wie möglich mitgegeben werden, damit sie den richtigen Beruf für sich finden.