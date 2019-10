von Susanne Kanele

Es ist die Chance für Frauen mit Kindern, die wieder in den Beruf einsteigen möchten. Wer sich ebenfalls für eine Aus- oder Weiterbildung in einer der beiden Lernbüros in Bad Säckingen oder Lörrach interessiert, ist im Rahmen der Weiterbildungsstaffel des Netzwerks berufliche Fortbildung am Hochrhein in den Landkreisen Lörrach und Waldshut, zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, 12. Oktober in die Kaufmännische Berufsausbildungsstätte des DHV, im Lernbüro in der Bad Säckinger Mumperfährstraße 68 eingeladen.

Informationsmaterial liegt aus

Von 10 bis 12 Uhr kann das Lernbüro in der Mumpferfährstraße 68 besichtigt werden, aber auch Antworten auf verschiedene Fragen finden. Während der Veranstaltung wird gearbeitet und die Besucher haben die Möglichkeit, den Teilnehmern über die Schulter zu blicken. Fragen werden fachmännisch von Mirjam Herrmann und von Anna Baruche, der Ausbildungsleitern des Bad Säckinger Lernbüros, beantwortet. Weiter liegt genügend Informationsmaterial aus, das mit nach Hause genommen werden kann.

Umschulung von Frauen und Männern

Bereits seit 24 Jahren in Bad Säckingen konzentriert sich das DHV-Lernbüro auf die Ausbildung, aber auch auf die Umschulung von Frauen und Männern. Vor allem für Frauen mit Kindern bietet sich die Chance, eine Ausbildung und den Alltag mit Kind unter einen Hut zu bekommen. Insgesamt 29 Monate dauert eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement, in der parallel die Berufsschule besucht wird und das ein sechsmonatiges Betriebspraktikum beinhaltet. Die Erfolgsquote, nach der Ausbildung auch fest in einem Betrieb übernommen zu werden, liegt bei 80 Prozent. Derzeit sind 16 Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis Waldshut in der Ausbildung.

Finanzierung der Ausbildung

Finanziert wird die Ausbildung durch die Agentur für Arbeit oder vom Jobcenter. „Nach wie vor ist der Bedarf an Bürokaufleuten vorhanden“, erklärt Mirjam Herrmann. Sie ist Ausbilderin im Bad Säckinger Betrieb und die Bildungsberaterin im Landkreis Waldshut. Gerade in kleinen Betrieben, die oft keine Vollzeitkräfte im Büro beschäftigen können, sind die Kräfte aus dem DHV-Lernbüro gefragt. Die einzige Voraussetzung die die Frauen und Männer für die Ausbildung mitbringen müssen, ist neben Interesse an dem Beruf, auch eine Berufspraxis.

Möglichkeit zur Fortbildung

„Sie sollten schon einmal in einem kaufmännischen Beruf gearbeitet haben“, so Herrmann. Wer bereits eine Ausbildung hat in einem kaufmännischen Beruf und darin arbeitet, kann sich in dem DHV-Lernbüro auch sein Fachwissen im Rahmen einer Anpassungs- oder Aufstiegsfortbildung stärken oder steigern. Es bieten sich Fortbildungsmöglichkeiten zum Bilanzbuchhalter, zum Wirtschaftsfachwirt oder zum Industriefachwirt. Sowohl im Landkreis Waldshut, als auch im Landkreis Lörrach, gibt es jeweils ein Lernbüro in Bad Säckingen und Lörrach. Diese beiden Bildungseinrichtungen werden von Teilnehmern aus dem gesamten jeweiligen Landkreis besucht. Und das mit großem Erfolg.