Bad Säckingen Bernd Stelter therapiert erfolgreich mit Musik im Bad Säckinger Gloria-Theater

Der Kabarettist und Liedermacher Bernd Stelter zeigt im Gloria-Theater viele Facetten seines Könnens. Sein neuestes Programm trifft den Geschmack des Publikums.

Mit seinem neuesten Programm „Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten“, sorgte der Chansonnier Bernd Stelter am Montagabend, gemeinsam mit seinem Kabuff-Orchester, für Emotionen im ausverkauften Gloria-Theater in Bad Säckingen. Bekannt ist der Liedermacher und Kabarettist durch die Comedy-Show 7 Tage, 7 Köpfe, als Kölner Karnevalist und als Krimiautor. Im Gloria-Theater hatten Lieder oberste Priorität, gewürzt mit kleinen Anekdoten aus seinem Leben, mit seiner Familie, was den Künstler ungemein authentisch machte. Am Ende des großartigen Liederabends gab es langen Stehapplaus und für die Zuschauer drei weitere Zugaben.

Während sich die meist jüngere Kollegen-Riege aus dem Genre Comedy in ihren Shows über die Beziehung zwischen Mann und Frau lustig macht, ist ein Liederabend mit Stelter eine Ode auf die Frauen, auf die Institution Ehe und Familie. Und „Berniebärchen“, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, kauft man das ohne weiteres ab. Bernd Stelter findet die kleinen Unzulänglichkeiten bei Frauen, insbesondere der eigenen, einfach nur liebenswert: „Wenn sie Schokolade isst, dann lieb ich sie am meisten“. Rund ein Dutzend wunderschöner Liebeslieder hat er im Repertoire, für seine Frau. Darunter „Gedanken lesen und vor allem „Die Nacht, die man sonst nur im Film sucht“ aus dem Song: „Das ist die Nacht“, worin er die schönste Nacht seines Lebens beschreibt, die, die er nach 22 Jahren mit seiner eigenen Frau erlebte. Das Publikum liebt diese Liebeserklärung.

Shelter gibt in „Die, die, in den siebziger Jahren“ humorvolle Einblicke auf pubertierende Elf- bis 17-Jährige in den 70er Jahren (zum Fummeln kam er nicht, weil die Mode es nicht zuließ, er mit seiner dicken Armbanduhr nicht unter den engen Pulli kam und sich daher BH-Models im Quelle-Katalog ansehen musste), zeigt Wehmut beim „Alte-Männer-Rock´N´Roll“: Die Groupies von damals haben die dritten Zähne, statt durchgemachter Nächte warten Urologe und der Zivi, der ihn ins Bett bringt, braucht es Doppelherz und Klosterfrau Melissengeist vor dem Auftritt. Mal herrlich komisch, dann wieder gefühlvoll sind die Songs, die Bernd Stelter teils alleine singt, sich selbst auf seinen Gitarren begleitend oder gemeinsam mit dem Kabuff-Orchester, Tobias Sudhoff (Piano) und Daniel Goldkuhle (Gitarre, Bass). Für Tochter Judith „Gute Nacht, mein Engel“ (das Hinauszögern des zu Bettgehens mit tausend kleinen Ausreden), für Sohn Tim: „Guten Morgen, kleiner Mann“ die Zweisamkeit, die junge Eltern nicht mehr haben, wenn der kleine Steppke morgens wieder mal zu früh aufwacht, die Eltern im Schlafzimmer besucht. Schlüpfrige Themen wirken bei Stelter niemals derb und so hat er die Lacher auf seiner Seite mit „Schnall mich fest, mein lieber Mann.

“ Fifty Shades of Grey“ hätten frischen Wind in so manches Schlafzimmer gebracht. Ob auch in das seine, verrät er nicht, nur: „Der Song sei nicht autobiographisch.“ Sei es drum. Er war herrlich komisch und einer der Brüller des Abends: Wie lässt sich das eingeschlafene Eheleben nach 20 Jahren wieder auffrischen? In der Ehefrau erweckt Interesse an Sex-Spielzeug wie Handschellen in rosa Plüsch, Wackelwürmer und mehr: „Hol den Knebel aus der Truhesingt Stelter im Refrain. Und am Ende locken Kartoffelstampf, kühles Bier, Reibekuchen und Schnaps als Belohnung. Zum Schluss wurde es sehr emotional mit dem anrührenden Song „Ein Leben lang“, seinen Eltern, die fast 60 Jahre verheiratet waren, gewidmet, nur begleitet vom Klavier. Rund zwei Jahre hatte Stelter daran gearbeitet, versucht, darin die Trauer zu verarbeiten. Shelter will Fans glücklich machen, ist, indem er sie zum Lachen und Weinen bringt. Das hat er mühelos geschafft, mit all den Facetten seines Könnens. Seine Lieder ließen schmunzeln, nachdenken, träumen, herzhaft lachen, stimmten glücklich, nachdenklich, aber auch traurig. Der Abend war so gelungen, wie er gelungener nicht hätte sein können.