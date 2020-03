von Susanne Kanele

Begonnen hat es vor 16 Jahren mit einer guten Idee. Inzwischen hat sich der Trompeterlauf in Bad Säckingen zu einem der größten Sportereignisse für die ganze Familie in der Region gemausert, der jedes Jahr rund 1500 Läufer und noch viel mehr Zuschauer nach Bad Säckingen lockt. Auch in diesem Jahr steht der Trompeterlauf wieder auf dem Programm. Wie man es vom Organisations- und Kreativteam des Laufs gewohnt ist, gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Neuerung.

Der 16. Trompeterlauf Der Trompeterlauf findet am Donnerstag, 16. Juli, statt. Anmeldungen werden ab sofort angenommen. Kurzentschlossene können sich auch noch am Veranstaltungstag, bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf, anmelden. Dann aber gibt es kein Funktionsshirt mehr. Diese erhält nur, wer sich bis Sonntag, 3. Mai, angemeldet hat. Für Schulen und Kindergärten besteht die Möglichkeit, dass die Anmeldungen für den Trompeterlauf auch anhand einer Sammelliste direkt bei den Organisatoren gemeldet werden können. Die Sammellisten gibt es hier

Das im vergangenen Jahr eingeführte Funktionsshirt mit dem Trompeter auf der Brust war der Renner, wie Helmar Burkhart, der Kopf des Organisationsteams, bei einem Mediengespräch betont hat. Das war mit der Grund, weshalb Roland Sens, der Leiter des Kreativteams, das Shirt in diesem Jahr noch verbessern will. Der Trompeter auf der Brust ist geblieben, doch statt bunt, wird es in diesem Jahr einen blauen Aufdruck geben. „Wir bieten es außerdem ohne Ärmel an“, kündigt Sens an. Denn im vergangenen Jahr war das Shirt noch in Kurzarm-Form erhältlich. Jeder, der sich solch ein Funktionsshirt sichern möchte, sollte sich bis spätestens Sonntag, 3. Mai, zum Trompeterlauf angemeldet haben. „Nur so ist sichergestellt, dass es ein Shirt gibt“, betont Burkhart. Alle Anmeldungen, die nach dem 3. Mai eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Einstieg Laufanfänger können sich auch in diesem Jahr wieder an dem Projekt „Laufen lernen“ beteiligen. Dieses Training startet ab 21. April, immer dienstags ab 18.30 Uhr an der Badmattenhalle.

Ebenfalls neu ist, dass man sich mit der Anmeldung zum Trompeterlauf auch um einen von fünf begehrten Startplätzen beim großen Berlin-Marathon bewerben kann. „Jeder weiß, wie begehrt diese Startplätze sind“, ist Burkhart sicher. Verlost werden die fünf Startplätze dann im Rahmen des Trompeterlaufs am Donnerstag, 16. Juli.

Bad Säckingen 1500 Teilnehmer spurten beim Trompeterlauf durch die Altstadt – das ist Rekord Das könnte Sie auch interessieren

Auch in diesem Jahr wird die Laufveranstaltung wieder an einem Donnerstag stattfinden. „Dieser Tag ist gesetzt“, erklärt der Hauptorganisator. Denn der Trompeterlauf sei deutschlandweit die einzige Laufveranstaltung, die an einem Donnerstag stattfindet. Allerdings bedeutet das auch für die Helfer an der Strecke, dass sie starke Nerven beweisen müssen. „Immer wieder werden unsere Helfer, die die Autofahrer umleiten müssen, übelst angegangen“, bedauert es Helmar Burkhart. Das Organisatorenteam denkt sogar darüber nach, das Polizeiaufgebot am Veranstaltungstag verstärken zu lassen. „Noch wollen wir nicht zu dieser Maßnahme greifen, aber wir denken darüber nach“, erklärt Burkhart.