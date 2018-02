Bad Säckingen Beim Tag der Reise gerät Bad Säckingen in Urlaubsstimmung

Das Besucherinteresse an der Reisemesse Tag der Reise ist enorm groß. Wahre Massen strömen am Sonntag in den Kursaal.

Der nahende Frühling schien am Sonntag in den Menschen aus Bad Säckingen und aus der Region eine immense Reiselust ausgelöst zu haben. Dies jedenfalls ließ der riesige Ansturm mit rund 1200 Besuchern am Sonntag beim Tag der Reise im Kursaal vermuten. Das Bad Säckinger Reiseunternehmen Zimmermann veranstaltete seine mittlerweile fünfte Reisemesse und das herrliche Wetter spielte dem Unternehmen dabei in die Hände.

Zahlreiche Partner des Reiseveranstalters aus ganz Europa, darunter auch Betreiber von Schweizer Bergbahnen, stellten sich am Sonntag im Kursaal den interessierten Besuchern vor. Sie standen bei ihren Fragen zu Kurztrips oder Urlaubsreisen Rede und Antwort. Reiselustige konnten sich an diesem Tage umfassend über das umfangreiche Angebot an Bus-, Bahn-, Flug- oder Schiffsreisen des Reiseunternehmens Zimmermann informieren. Wer schon ein genaues Ziel im Auge hatte, wie beispielsweise Irland, Marokko, Russland, Sardinien oder Schottland, konnte sich bei verschiedensten Vorträgen schon einmal erste Eindrücke über den Reiseverlauf verschaffen.

An den verschiedensten Infoständen der Partner des Reiseunternehmens Zimmermann herrschte den ganzen Tag über dichtes Gedränge. Teilweise war wegen des großen Ansturms in beiden Stockwerken des Kursaals kaum ein Durchkommen. Begrüßt mit einem Glas Sekt, flanierten sowohl Neulinge, die noch keine Reiseerfahrung mit Zimmermann Reisen hatten, sowie alte Hasen durch den Kursaal und informierten sich aus erster Hand über das breitgefächerte Angebot für die schönste Zeit des Jahres. Egal ob Kurzreisen, Tagesfahrten, Konzert- oder Musicalreisen oder wenn es auch etwas länger dauern durfte – zum Badeurlaub oder zur Kreuzfahrt – der Tag der Reise bot für jedermann etwas, jeweils zugeschnitten auf den persönlichen Geschmack und Geldbeutel.

Sowohl Abenteurer als auch die, die lieber auf Nummer sicher gehen, und alles perfekt durchorganisieren, stellt das Reiseunternehmen Zimmermann zufrieden. Das liebt beispielsweise die 77-jährige Anna Gutmann. Sie reist seit vielen Jahren mit Zimmermann, schätzt die gut organisierten Busfahrten mit den auf die jeweiligen Reisen bestens vorbereiteten Chauffeuren. Luzia Weiß findet beim Tag der Reise immer wieder neue Ideen für Reiseziele.