von Christiane Pfeifer

Der SÜDKURIER- Flohmarkt hat am Samstag mit 56 Ständen zahlreiche Besucher und Schnäppchenjäger angelockt. Die familiäre Atmosphäre wird von Besuchern und Standbetreibern gleichermaßen geschätzt. Auch in diesem Jahr bewirteten die Aerobic-Damen des Radsportvereins Wallbach die Besucher des Flohmarkts. Karl Thomann baute eigens für die Aerobic-Damen einen Thekenaufsatz für die selbst gemachten Kuchen.

Die Aerobic-Damen des Radsportvereins Wallbach lockten die Besucher mit selbstgemachten Kuchen und Würstchen vom Grill. Von links: Katja Bär, Martina Eller, Kirti Bauer, Conny Skambraks und Monika Asal. | Bild: Christiane Pfeifer

Das Bewirtungsteam achtete in diesem Jahr darauf, Plastik zu vermeiden, so gaben die Frauen Holzgabeln zu den Kuchen aus und verwendeten Pappbecher für die Getränke. Martina Eller kündigte an: „Im nächsten Jahr wollen wir ganz auf Einwegbecher verzichten.“ Ein Besucher lobte: „Ich finde das toll, auch kleine Schritte zur Plastikvermeidung bewirken etwas.“

Die familiäre Stimmung beim Flohmarkt lockte wieder viele Wiederholungstäter an. Für Brigitte Karle war es allerdings der erste Flohmarkt in diesem Jahr. Von funkelnden Edelsteinen bis hin zum Fahrrad mit einem großen Einkaufskorb war die Auswahl groß. Auch Selbstgemachtes konnte man an den Ständen entdecken, so stellt Jörg Bürgin lange Gabeln für Grill-Fondue her. Er erklärte: „Man benutzt diese für das Lagerfeuer in einem großen Topf.“

Auch in diesem Jahr betrieb Georg Rind einen Stand. Seine Tochter Anica Döbele und seine Enkeltochter Adelina versüßen ihm dem Tag mit einem Besuch. | Bild: Christiane Pfeifer

Herzlich ging es am Stand von Johanna Trenkle zu. Zusammen mit einer Freundin trifft man sie mit ihrem Stand ab und zu bei einem Floh- oder Selbstmachmarkt in der Region. Georg Rind betrieb zusammen mit seinem Sohn Ingo einen Stand. Hier fand man nicht nur praktische Gartenwerkzeuge, sondern konnte auch ein ganzes Schlagzeug erwerben. Schönen Schmuck und Dekoartikel gab es bei Linda Runge. Die Sängerin der Band Sommerwind bekam in diesem Jahr pelzige Unterstützung von ihrem Golden Retriever Henry. Auch das Wetter war für die Schnäppchenjagd auf dem Flohmarkt ideal. Von der Lego-Burg über Küchen-Mixer bis hin zur Trompete wechselten viele Güter ihre Besitzer und fanden so ein neues Zuhause.