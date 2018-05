Bad Säckingen Beim Konzert des Gitarrenduos Saitenspuren in der Bad Säckinger Kirche St. Peter und Paul erklingen Gitarren mit ganz eigenem Charakter

Beim Konzert des Gitarrenduos Saitenspuren in der Bad Säckinger Kirche St. Peter und Paul erklingen Gitarren mit ganz eigenem Charakter

Das Gitarrenduo Saitenspuren präsentiert in der alt-katholischen Kirche Musikstücke vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart auf jeweils dazu passenden Gitarren.

Der angekündigte Saitensprung in der alt-katholischen Kirche entpuppte sich als das Ensemble Saitenspuren aus dem Allgäu. Es trat mit mehreren Stücken aus dem frühen 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart auf. Dabei spielten Edith Lehner und Norbert Neunzling, beide ausgebildete Gitarrensolisten, die sich 2014 zum Gitarrenduo Saitenspuren zusammenschlossen, fünf ausgewählte Konzertgitarren aus verschiedenen Epochen. Sie präsentierten Stücke verschiedener Gitarrenkomponisten, aber sie interpretierten sie auf ihre eigene Weise und gekonnt in dualer Art.

Im ersten Stück wurden die Zuhörer ans Mittelmeer entführt. Fazil Say, ein türkischer Komponist, geboren 1970, wurde inspiriert von der "Princess of Lykia" und deren Liebesdramen am Mittelmeer. Bei Fazil Say vermischen sich Tanz und Traum im Vibrato der Gitarrensaiten.

In die Zeit der Romantik versetzt wurden die Zuhörer beim zweiten Stück von Fernando Sor (1778 bis 1839) mit Klängen der aus dem Jahr 1920 stammenden Gitarre der europäischen Musiker und der Terzgitarre. Das zierliche, 200 Jahre alte Zupfinstrument hatte seine Premiere mit diesen Stücken von Fernando Sor. Warm klingende, einladende Melodien mit Variationen, Cantabile und Valse verzauberten in der klangvollen Zweisamkeit die Zuhörer.

Das dritte Stück stammte von J. K. Mertz (1806 bis 1856), der Lehrer und Komponist war und 1840 den Niedergang der konzertanten Gitarre erleben musste. Ein polnischer Tanz im Dreivierteltakt lud zur rhythmischen Bewegung ein, das traurige Soldatenlied weckte Erinnerungen an Soldatenbräute. Die unterschiedlichen Klangfarben der verwendeten Gitarren untermalten diesen Aspekt. Keine Gitarre wirkte dominant, sie wechselten kaum merklich vom Führen zum Geführtwerden. Nie war es laut, immer passte sich die Spielweise der Komposition an, zwei Könner waren hier am Werk.

Im letzten Stück führte der Japaner Fujii Shingo, ein 1954 geborener zeitgenössischer Musiker, das Publikum wieder ans Meer. Wogen stiegen auf und verebbten wieder, um mit der Gesetzmäßigkeit des Meeres wieder an- und abzusteigen. Klangvoll und immer rhythmisch glitten die Töne durch den Kirchenraum. Es war kaum zu glauben, dass es nur zwei Gitarren waren, die da spielten. Töne vereinzelten sich und rauschten dann hinunter in gewaltigen Arpeggios – wie die Meeresströmung, ein ewiger Wasserkreislauf.

Der Applaus der zahlreichen Zuhörer in der alt-katholischen Kirche entlockte den Musikern eine Zugabe. Als Hommage an den Aufführungsort der Kirche Peter und Paul spielten sie den Festgesang von Mertz mit der zierlichen Terzgitarre. Pfarrer Armin Strenzl, der monatlich die Kirche als Aufführungsort für ausgewählte Künstler nutzt, dankte dem Duo und erinnerte an deren Auftritte der vergangenen Jahre. Beim anschließenden Sektempfang hallten die zuvor erlebten Eindrücke bei den Zuhörern noch nach.