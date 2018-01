Bad Säckingen Beim Fairen Frühstück werden Ideen für mehr Nachhaltigkeit erarbeitet

Das Faire Frühstück bringt den Akteuren aus Wirtschaft, Verwaltung und privaten Gruppen neue Impulse. Die Teilnehmer sammeln Wünsche und Vorschläge, wie der Faire Handel am besten gefördert werden kann.

Wie kann man den fairen Handel am besten fördern? Um Antworten auf diese Frage zu finden, hatte die Stadt Bad Säckingen am Donnerstag zu einem „Fairen Frühstück“ ins Schloss Schönau eingeladen. Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Lücker und Ralf Däubler von der Stabsstelle Energie und Umwelt begrüßten dazu ein gutes Dutzend Vertreter von Handel, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Gruppen.

Bad Säckingen darf sich seit einem Jahr mit dem Titel „Fair-Trade-Town“ schmücken. Weil die Stadt vier Mal am Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ teilgenommen hatte, bekam sie als Belohnung eine professionelle Beratung. Der Kommunikationsexperte Stefan Siemer war aus Hamburg angereist und hatte am Mittwoch einen Workshop mit rund einem Dutzend Teilnehmer geleitet. Er unterstrich den Ernst der Lage, denn „in ihrem derzeitigen Zustand kann die Welt auf Dauer nicht funktionieren, an der Nachhaltigkeit führt daher kein Weg vorbei.“

Beim Fairen Frühstück sammelten die Teilnehmer Ideen und äußerten ihre Wünsche: Hans-Peter Karrer vom multikulturellen Beirat und Willi Moosmann vom Murger Weltlädeli schlugen vor, die Kirchen und Firmen zu ermutigen, mehr fair gehandelte Produkte zu nutzen. „Den Trompeterkaffee gibt es schon seit 2004, aber er ist in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt“, bedauerte Moosmann. Hedwig Kubina, Lehrerin am Scheffel-Gymnasium, berichtete, dass die Einrichtung derzeit auf dem Weg sei, eine Fair-Trade-Schule zu werden, und dafür nach Ansprechpartnern in der Stadt suche.

Von der Wirtschaft waren unter anderem Jürgen Albiez von Pro Bad Säckingen und Stefan Kükenhöhner, Geschäftsführer bei Franke, gekommen. Letzterer wies darauf hin, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Ökonomie bereits eine Rolle spiele, etwa bei den Emissionsberichten und der Überprüfung der Lieferketten. Eventuell könnte Bad Säckingen Schule machen, denn Julia Kolbinger vom Freiburger Eine-Welt-Forum und Alexander Graf von der IHK Hochrhein-Bodensee waren gekommen, um zu sehen, wie man mit dem Thema in der Stadt umgeht. Beim Workshop und dem „Fairen Frühstück“ wurde deutlich, dass die Vernetzung und die Stärkung eines „Wir-Gefühls als Fair-Trade-Kommune“ von zentraler Bedeutung sind: „Die Menschen müssen miteinander ins Gespräch kommen, und es wäre schön, wenn man Prominente als Fürsprecher des Fairen Handels gewinnen könnte“, so Siemer.