Bad Säckingen Beim Böllern lauern Gefahren

Abbrennen von Feuerwerk ist an bestimmten Orten in Bad Säckingen verboten. Beim Zünden immer Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Am Ende jeden Jahres scheiden sich die Geister bei der Frage aller Silvesterfragen: Feuerwerk oder nicht? Es gibt für beide Seiten gute Argumente. Wer sich fürs bunte Lichterspektakel entscheidet, sollte einige Regeln beachten. Denn Jahr für Jahr fordert der Brauch Verletzte, verursacht Brände oder stört durch lautes Krachen. Deshalb regelt das Sprengstoffgesetz, wo nicht geböllert werden darf, erklärt Bad Säckingens Ordnungsamtsleiter Anton Büdel. So dürfen "pyrotechnische Gegenstände", wie es im Rechtsjargon heißt, in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen nicht gezündet werden. Wegen der Feuergefahr gilt zudem ein Verbot in der Nähe von brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen.

Zudem bitte beim Abbrennen auf Vorsichtsmaßnahmen achten: Mindestalter 18; Raketen in leere Flaschen stecken, die in der Mitte einer leeren Getränkekiste stehen; Sicherheitsabstand; Blindgänger nicht erneut zünden; nie Gesicht über Feuerwerkskörper halten.